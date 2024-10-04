特休請好了「剛好放颱風假」　公司不給銷假！網：正常發揮

▲原PO早早請了特休，想不到當天剛好放颱風假。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人早早就會排定哪天要請特休，山陀兒這周襲台，就有網友透露，他請特休的那天剛好放了颱風假，「為什麼公司不讓我把原本的特休銷假呢？」貼文曝光後，引發網友討論，「我們是特休、颱風、加班補休自挑」、「公司沒有錯」。

臉書粉專「爆料公社」轉貼一則貼文，內容寫道，有網友原本已經向公司請了2天特休，想不到因為山陀兒的關係，當天正巧放了颱風假，「為什麼公司不讓我把原本的特休銷假呢？兩天的特休對我很珍貴欸」。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我禮拜一原本有事也想請特休，但我就跟他賭禮拜三颱風假」、「基本上看公司吧！我上次也是休補休！剛好遇到颱風假！公司直接假卡畫掉，寫颱風假就沒有扣自己的假了」、「正常發揮，很多公司都這樣」。還有一些網友的公司遇颱風假不支薪，因此表示「特休有給薪，像我們是無薪假」、「特休是有薪假，颱風是無薪假」、「特休有錢，颱風假大多無薪水」。

據《104職場力》報導，蘇宏文律師指出，勞工確實可以自己排定特休，除非雇主有企業經營上的急迫需求，可以與勞工協商，否則應尊重勞工安排。但如果勞工已經排定特休卻遇到颱風假，可以取消嗎？蘇宏文直言，這部分無明文規定，基本上是由勞資雙方自行協商，或依照工作規則、相關辦法而定。