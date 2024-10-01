規定小便只能用1張衛生紙！老公還教「使用方式」　她傻眼：很小氣

▲老公規定原PO小便只能使用一張衛生紙。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「我老公對我真的很小氣，連我用衛生紙都要管。」近日有女網友發文透露，老公規定她上廁所時，只能使用一張衛生紙，甚至還親自教她使用衛生紙的方式，讓她看傻眼，後來她妹妹得知此事也難以置信，乾脆直接寄一箱衛生紙給她。貼文曝光後，引發討論。

「爆料公社」在臉書粉專轉貼一則文章，內容寫道，女網友與老公已經結婚十幾年，然而對方卻對她很小氣，甚至連她怎麼用衛生紙都要管，「如果是你們會怎麼樣呢？」她透露，老公就規定她小便時，只能使用一張衛生紙。

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原PO納悶，一張衛生紙隨便擦一擦就破掉了，結果老公卻告訴她，可以把衛生紙摺得小張一點，「這樣不就能用了嗎？」這席話就讓原PO聽傻眼，且事後她妹妹也看不下去，乾脆直接寄整箱衛生紙給她用。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這不叫節儉，這叫窮酸，是一種心態扭曲」、「我鼻子過敏一天就算用掉3包衛生紙，我老公都不會過問，只會默默的補幾箱備用。這種人你還能10幾年，我幾小時都無法忍受」、「上完廁所屁股用洗的，然後拿他的洗臉巾來擦」、「怎麼有辦法一起生活十幾年」、「我在廁所裡他能奈我何，狂抽！重點還能10年，也很佩服你」。