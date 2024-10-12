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無肉便當「4菜1蛋」要165元！　2千人熱議：夾到2種貴菜

記者黃翊婷／綜合報導

先前山陀兒颱風來襲，民眾在颱風過境前後都曾抱怨青菜漲價問題，一名網友聲稱，11日中午在台中某自助餐店購買便當，沒有肉，僅4菜1蛋，結帳金額竟然要165元，讓他感到很驚訝。文章公開之後吸引超過2000名網友按讚討論，有網友推測，應該是夾到貴的菜，例如四季豆和花椰菜，結帳金額才會這麼驚人。

自助餐165元。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO購買的便當要165元。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，11日中午在台中某自助餐店購買便當，沒有肉，4菜1蛋竟然要165元，詢問原因，業者說是因為颱風剛過菜價貴，但他自認夾的菜只有3種會受到颱風影響，因而感到很驚訝。

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文章公開之後被管理員轉貼至爆料公社粉專，吸引超過2000人按讚討論，有網友分析，原PO的便當之所以這麼貴，應該是夾到貴的菜，例如四季豆和花椰菜，「四季豆、花椰菜，上看百元，夾到貴的菜」、「四季豆非常貴」、「最貴應該是四季豆，現在連果菜批發市場都要150元1斤了」、「今早三和市場，花椰菜一顆70元，四季豆1斤150元」。

其他網友也紛紛留言表示，「颱風過後其實菜比肉貴」、「自助餐就是考驗懂不懂市場行情的人了」、「去墾丁買的嗎」、「現在菜很貴的！開店的我經過」、「去有明碼標價的便當店比較好，自助餐除非是熟識的，不然想要算貴，一堆理由可以用」。

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