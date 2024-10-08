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台北郵局「隱藏版自助餐」價格超佛爆紅　民眾吃不到了

▲▼台北郵局員工餐廳爆紅後，投遞晚回來的郵差無菜可吃，近日不再開放民眾進入用餐。（圖／翻攝自店家Google Maps）

▲台北郵局員工餐廳爆紅後，投遞晚回來的郵差無菜可吃，近日不再開放民眾進入用餐。（圖／翻攝自店家Google Maps）

記者李姿慧／台北報導

台北郵局「隱藏版」員工餐廳，過往有不少民眾會前往用餐，有網友在IG分享主餐搭3配菜和一碗飯僅80元，高CP值在網路爆紅，吸引更多民眾朝聖，不過近來卻不再開放民眾進入用餐。台北郵局表示，該餐廳服務對象限員工，但因太多民眾前往用餐，導致投遞晚回來的郵差無菜可吃，為維護員工權益而落實管制。

台北郵局內有間隱藏版自助餐廳「阿諾便當」，地點位台北北門郵局地下1樓，不僅是郵局員工的食堂，過往也有不少民眾會入內用餐，上個月有網友在IG分享台北郵局「隱藏版」員工餐廳價格超佛，不但配菜一份15元，主餐雞排30元、雞腿40元，米飯可以選白米或是紫米，一碗5元，一份主餐加上3樣配菜和一碗飯，只要80元就可以飽餐一頓，且菜色很豐富，現場還提供湯品、紅茶。

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網友分享後，讓台北郵局員工餐廳高CP值爆紅，吸引更多民眾前往朝聖，不過有民眾發現台北郵局員工餐廳近來整修重新營業後，不再對外開放，進入需要持相關證件，讓不少打算前往用餐的民眾無法進入直呼可惜。

對此，台北郵局受訪表示，台北郵局自助餐廳本來就是員工餐廳，提供郵政同仁午間便利用餐為主，服務對象主要限於郵政同仁，不對外開放。但近來在網路爆紅後，太多民眾前往用餐，導致許多投遞較晚回來用餐的郵務士無菜可吃，已經影響員工用餐，為確保員工權益，因此近來落實管制和人流控管。

台北郵局指出，台北郵局員工餐廳除提供員工服務外，間或有外部人員譬如委外廠商或拜會外賓，逾午間用餐時間前往用餐。

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