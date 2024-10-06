消防員「穿制服買便當」遭PO網公審！消防署：吃飽才有力氣救災

▲消防員穿制服買便當遭公審。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

近日一名網友在臉書社團中指控，有名消防員不到中午12點就午休，還穿著制服外出買便當，氣得他將照片PO上網，引起極大討論。對此，消防署則出言力挺，買便當吃飽後，才能有充沛的體力救災、將工作做得更好，支持消防人員穿制服購餐、用餐。

一名網友在臉書社團「匿名公社」中指控，明明還沒到中午12點，卻看見有消防員在便當店排隊買便當，甚至還穿著制服、一次購買15個，還不先打電話告知，行為十分誇張。

這名網友的貼文曝光後，受到了大量討論，不少人對此出言痛批，「所以消防員半夜不用值班，也能跟一般上班族一樣休息囉」、「你是哪裡有問題？消防員不是人？還沒12點不能出來買吃的嗎」、「啊不然是要吃甚麼啊？你都能買了？不然你家不要失火啊！」

▼消防員穿制服買便當遭公審。（圖／翻攝臉書）



對此，消防署則在臉書上力挺，支持消防人員穿制服購餐、用餐。消防署表示，2017年1月10日已行文各直轄市、縣市消防局，敘明只要在不影響勤務運作的情況下，消防員自得穿著制服購買餐點、飲品，以補充體力執行任務。

消防署表示，救災的工作向來是與時間賽跑，分秒必爭，消防人員從來不敢懈怠，面對任務都是全力以赴。買便當吃得飽，有了充足的體力，才能將救援、救災的工作做得更好。

消防署說，有了社會大眾的同理心、體諒與關懷，消防人員會更加努力，感謝大家的體諒與支持，也希望大家能繼續鼓勵站在前線的消防人員。