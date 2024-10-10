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國旗屋自辦升旗典禮　張善政：國旗把家人團結在一起

▲2024國旗屋自辦升旗典禮

▲2024國旗屋自辦升旗典禮，張善政說：國旗把家人團結在一起。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區「國旗屋」主人張老旺，於雙十國慶自辦升旗典禮，今年已邁入第30年，10日吸引數萬民眾參加。市長張善政出席活動表示，「國旗屋」的升旗典禮，活動盛大超越很多政府機關舉辦的升旗典禮；由張老旺的國旗升旗典　禮故事，國旗就是把家人團結在一起，今天我們的家人就是全台愛中華民國的人，讓我們一起為中華民國、為桃園打拚。

▲2024國旗屋自辦升旗典禮

▲張老旺說：為什麼他對國旗那麼瘋狂，瘋狂到「太不像話！」（圖／記者楊淑媛攝）

張老旺說：為什麼他對國旗那麼瘋狂，瘋狂到「太不像話！」因為只要眼睛一閉起來，他就想到當年還在大陸抗戰剿匪，「打仗的時候，部隊難免會失散，母親做了一面國旗，大家在戰場上失散的時候，把國旗插上去，大家就知道要到國旗集合，國旗就是凝聚的象徵。」

▲2024國旗屋自辦升旗典禮

往年國旗屋升旗典禮在雲南文化公園舉行，今年在龍平里長李慶融幫忙下，改到龍岡圓環旁邊公園空地舉辦，仍吸引逾萬民眾參加。今年二萬多面的大小國旗插滿升旗典禮的場地和週邊，被民眾喻為全台國旗密度最集中、最高的地方
，旗幟四處飄揚，場面壯觀，令人感動！

另外，國旗屋週邊的忠貞文化園區、魅力金三角商圈，也在雙十舉辦年度大活動，有：10/10-10/13接連四天都有忠貞愛國市集，有數十間商圈的優良店家到現場設攤，一起推廣商圈的特色，異域故事館亦配合活動每半點加開免費參觀場次，由於今年適逢忠貞新村建村七十週年，因此10/12（六）將舉辦一場「忠貞新村建村七十週年」紀念音樂會，邀請蘇維拉樂團來商圈演出，帶來眷村年代的懷舊音樂饗宴魅力金三角商圈因為有異域孤軍動人的故事、少數民族絢麗的文化和異域特色的美食而成為全國知名商圈。

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