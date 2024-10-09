國旗彩繪稻田創意滿點　張善政邀民眾體驗國慶系列活動

▲桃園市長張善政今天在市政會議上指出，今年雙十國慶慶典在中原文創園區舉行，市府舉辦系列活動在全市12個場域舉行，邀請國人來桃園共同體驗。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今年國慶升旗典禮以「光輝國慶閃耀桃園」為主題，訂於明（10）日上午8時在中原文創園區舉行，市長張善政今（9）天主持市政會議時表示，雙十國慶期間，青天白日國旗旗海飄揚是桃園重要文化記憶，市府營造國慶氛圍與國內外遊客共同歡度國慶，在桃市12個場域規劃辦理超過70場次美食、展覽、市集等主題活動，歡迎國人來桃園共同體驗。

▲今年雙十國慶慶典中，市府與大園溪海休閒農業區農友合作，推出全國最大的彩繪稻田，圖為國旗圖案。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，市府與大園溪海休閒農業區農友合作，推出全國最大的彩繪稻田，當飛機起降時，旅客可從飛機窗外俯瞰包括國旗、飛機、「I LOVE TAOYUAN」、「CHEER FOR TAIWAN」等獨一無二的稻田圖樣，向國內外旅客展現「光輝國慶，閃耀桃園」滿滿的國慶氛圍。

▲今年雙十國慶慶典中，市府與大園溪海休閒農業區農友合作，推出全國最大的彩繪稻田圖案。（圖／市府新聞處提供）

另外，迎接十月國慶，市府廣場前、縣府路口行人專用號誌與「LED動態圖像」結合，小綠人手上拿著飄揚旗幟，紅燈時，「小紅人」也會高舉旗幟歡呼，訊息跑馬燈則同步顯示國旗、雙十、煙火等等國慶3元素，透過別出心裁的設計提升行人安全意識，可讓市民過馬路時會心一笑，一起歡度國慶；市府規劃系列活動分別在馬祖新村、太武新村、憲光二村、龜山眷村故事館及忠貞新村文化園區等12個場域，規劃辦理超過70場次的美食、展覽、市集等主題活動，為市民帶來豐富的眷村文化體驗。

▲今年雙十國慶慶典中，市府與大園溪海休閒農業區農友合作，推出全國最大的彩繪稻田，圖為慶祝雙十國慶圖案。（圖／市府新聞處提供）

民政局也指出，今年升旗典禮特邀榮獲U15世界次青少棒錦標賽冠軍的新明國中棒球隊及獲得U18亞洲青棒錦標賽冠軍的平鎮高中棒球隊擔任國歌領唱團體，升旗典禮更首度結合科技創新元素，加入無人機國旗進場表演，傳統儀式透過科技演繹，共同見證國慶榮耀。

▲今年雙十國慶慶典中，市府在場內外都有規劃系列活動歡度國慶。（圖／市府新聞處提供）

此外，活動現場亦同步推出實境探索遊戲「桃園國慶旗遇記」，參與國慶活動市民當天可在中原文創園區尋找旗遇探險碼，掃描QR Code蒐集不同圖案，可截圖上傳「桃園民政好厝邊」貼文參加抽獎，為配合升旗典禮，園區內科技藝術展、藝遊東南–色彩與故事展及逛文化市集，都將於上午9時提前開展，市民於升旗典禮結束後，即可體驗中原文創園區藝術展覽的多元風格。