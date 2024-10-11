張善政同框賴總統！訪視桃園百歲人瑞　贈金鎖片、禮金慶重陽

▲賴清德總統今天上午訪視桃園市高齡103歲人瑞葉徐秀英女士，桃園市長張善政陪同，分別致贈金鎖片、金箔畫祝賀重陽節快樂。（圖／市府提供）

記者沈繼昌／桃園報導

賴清德總統今（11）日上午在桃園市長張善政陪同下，訪視桃園市八德區高齡103歲人瑞葉徐秀英女士，賴總統致贈金鎖片也親自為其佩戴，張善政則致贈重陽禮品金箔畫及重陽禮金，2人在子孫們陪同下祝賀重陽節快樂、福壽延年。

▲賴清德總統今天上午訪視桃園市高齡103歲人瑞葉徐秀英女士，賴總統親自為其佩戴金鎖片。（圖／市府提供）

賴清德總統在總統府秘書長潘孟安、桃園市長張善政、衛福部次長呂建德等人陪同下，訪視八德區高齡103歲人瑞葉徐秀英女士，賴總統與張善政都很關心葉徐秀英女士平時生活起居狀況，得知目前與外孫、外曾孫等數十人同住在改建農舍裡，平時都會互相照顧非常欣慰。

▲張善政市長今天陪同賴清德總統今天上午訪視桃園市高齡103歲人瑞葉徐秀英女士，代表市府致贈重陽禮金祝賀重陽節快樂。（圖／市府提供）

衛福部次長呂建德指出，因應高齡人口持續增長，公私部門積極合作推動高齡社會白皮書及相關友善對策，延長國人健康餘命、延緩失能失智，截至今年6月全國已布建4,916處社區照顧關懷據點，未來除重視高齡者社會參與，更擴大推動長照3.0，整合醫療與照顧服務體系，積極打造健康臺灣，支持老人在地安老。

▲賴清德總統今天上午訪視桃園市高齡103歲人瑞葉徐秀英女士，會後一行人與子孫們大合照。（圖／市府提供）

桃園市府社會局局長陳寶民說，為打造健康樂齡友善城市，市府積極擴充社區照顧關懷據點，鼓勵長輩走出戶外參與活動，並辦理長者假牙補助及長照2.0等社會福利服務，將有限資源效益最大化，提供長輩更全面的照護與關懷。