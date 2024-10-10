桃園國慶升旗「無人機搭載國旗」　張善政：打造宜居環境

▲桃園市長張善政今天上午出席桃園市國慶升旗典禮，由升旗官將國旗冉冉升起。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市2024年國慶升旗典禮今（10）日首次移師在中原文創園區舉行，市長張善政出席時表示，桃園是全國少數人口自然增加的城市，顯示年輕父母對桃園未來充滿信心，也象徵桃園生生不息，市府未來將持續打造宜居環境，包括捷運軌道建設、交通網絡優化、推出各種友善婦幼及長者福利等政策，期望讓桃園持續發展，在歡慶國慶同時，市府會為桃園與國家未來努力打拚。

▲桃園市國慶升旗典禮上，由無人機攜帶國旗進場，成為今年慶典中一大亮點。（圖／市府新聞處提供）

今年桃園市升旗典禮首創無人機國旗進場表演，創新升旗形式不僅拉近與滿場市民距離，共享國慶感動時刻，也是今年最大亮點之一，充分展現桃園市科技應用與藝術創意軟實力。

▲桃園市長張善政伉儷今天上午偕同副市長蘇俊賓、王明鉅、立委呂玉玲、魯明哲等人出席桃園市國慶升旗典禮，大家揮舞小國旗慶祝。（圖／市府新聞處提供）

升旗典禮後，張善政指出，中原文創園區經過改造後場地更加寬敞，展示國旗的空間也更為充裕，展現無窮創意，如無人機攜帶國旗進場及場地懸掛滿滿國旗等細節，希望市民朋友們喜愛活動精心安排，市府未來會繼續在桃園各地尋找適合場地，舉辦更多傳達愛國情懷活動。

▲桃園市長張善政今天上午出席桃園市國慶升旗典禮，中原文創園區吸引滿場市民參與。（圖／市府新聞處提供）

張善政強調，今天除中原文創園區有慶祝活動外，平鎮區國旗屋、西濱地區也舉辦多項國慶慶祝活動，包括國旗稻田等特色景觀，市府將與市民共度國家生日慶典。