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力挺謝國樑！「罷免是善惡之爭」朱立倫籲：投下不同意罷免

▲罷免選戰是善惡之爭 朱立倫：投下不同意罷免。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲罷免選戰是善惡之爭，朱立倫：投下不同意罷免，用愛守護基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨主席朱立倫、立委許宇甄、桃園市議員凌濤等人與全國青工總會所率領的年輕人今（11日）赴基隆市區與基隆市長謝國樑合體車隊掃街，朱立倫強調，這場選舉是善惡之爭、是非之爭，也是公平正義的展現。相信基隆市民心中充滿愛，一定會「挺善樑、反惡罷」。

朱立倫指出，用恨、用鬥的惡罷方式，絕對不能帶給基隆光明未來，只有用愛才有安定團結的基隆。台灣到底要「和」還是要「鬥」？若台灣每天都在恨、鬥、對抗，台灣將沒有未來。既然民進黨主席賴清德說朝野要和諧、台灣要團結，請大家週日用愛與和諧，讓基隆團結在一起，站出來投不同意罷免票，用愛挺善樑，讓台灣不再走恨、鬥與對抗的道路。

▲罷免選戰是善惡之爭 朱立倫：投下不同意罷免。（圖／記者郭世賢翻攝）

許宇甄表示，罷免案完全無正當性，謝國樑護市產、揭發弊案、用愛保護基隆，竟然被發動罷免。謝市長上任一年多來，為基隆帶來很多改變，讓基隆成為進步的有愛城市；即便遇到風災，他也快速讓災情降到最低，迅速讓民眾恢復正常生活。她呼籲，只有出門投下「不同意罷免」票，才能真正保護基隆，才能讓有愛的市長繼續帶領基隆向前行。

謝國樑強調，感謝黨中央對基隆的全力關懷與投入，以及各縣市的協防聯盟，讓他感受到很大溫暖。前市府被判刑的官員不只兩三個，大日公司也被起訴，相信未來還會有更多裁決，持續證明謝國樑市府團隊站在正確與法律的一方。

▲罷免選戰是善惡之爭 朱立倫：投下不同意罷免。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑呼籲市民朋友要支持正確與正義的一方，這不只是基隆史上第一次罷免票，更是改變台灣政治局勢的分水嶺，他將把握時間，把「不同意罷免」票全部催出來。

隨後，謝國樑、朱立倫等人便登上宣傳車，在基隆的主要道路與市民懇託，呼籲市民10月13日投下「不同意罷免」票，反對惡質鬥爭手段，方能守護基隆、守護台灣。

▲罷免選戰是善惡之爭 朱立倫：投下不同意罷免。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲罷免選戰是善惡之爭 朱立倫：投下不同意罷免。（圖／記者郭世賢翻攝）

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