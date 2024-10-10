台東育兒生日禮改了　尿布變成嬰幼兒商品提貨券

▲台東育兒生日禮改版。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為進一步提升對新手爸媽支持，將原本「育兒生日禮2.0」中的「尿布」改為可選購嬰幼兒商品「提貨券」，讓爸媽在賣場選購所需嬰兒商品，靈活運用並貼近家長需求。



台東縣長饒慶鈴表示，推動友善育兒政策是縣府目標，今年起首胎生育補助加碼調升至4萬元，更利用TT BABY線上親子館整合育兒資源，便利家長使用。近年陸續開辦「免費育兒指導到宅服務」、新增「低收、中低收入戶及弱勢家庭(含新住民)」生產住院3至5日月子餐補助、「幼兒專責醫師制度」、「24小時兒科專門急診醫師」等政策。

另外，去年台東是全台唯一新生兒出生數正增長的縣市，持續透過團隊協力，完善台東生養環境，與家長「育」見幸福。

社會處說明，台東自110年發放育兒生日禮，是為新生兒準備的禮物；此次改版為靈活並貼近家長需求，將原本尿布調整為面額400元賣場嬰幼兒商品提貨券，改版後內容物包括安撫巾、口水巾、尿布墊、收納箱、收納袋、育兒包、提貨券等，於舊版發罄後開始發放。

台東縣專屬育兒生日禮領取，只要嬰兒於縣內各戶政事務所辦理出生登記，便可現場領取；如果是在外轄透過行政協助登記，縣府將以郵寄方式寄送。民眾如有相關疑問，可洽詢社會處兒少及婦女福利科，電話：089-345106。