台東縣府攜手花蓮慈濟醫院　推動災難醫療救護隊資訊化

▲台東縣府攜手花蓮慈濟醫院推動災難醫療救護隊資訊化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升災難醫療應對能力，強化台東災難醫療救護系統，台東縣政府今年與花蓮慈濟醫院攜手合作，共同推動縣內災難醫療救護隊的資訊化建設，提升災後應變反應能力，並強化醫療資源的整合與調度。9日舉辦合作備忘錄簽署儀式，由縣長饒慶鈴與花蓮慈濟醫院吳彬安副院長共同簽署，為推動縣內災難醫療體系創新開啟新篇章。

簽署儀式包括花蓮縣衛生局朱家祥局長、東區緊急醫療應變中心徐子恒執行長等重要嘉賓及花蓮慈濟醫院、花蓮縣衛生局、東區緊急醫療應變中心的貴賓，共同參與見證此重要時刻。

饒慶鈴指出，首先特別感謝花蓮縣政府與花蓮慈濟醫院，在iDMAT系統的開發與推廣上不遺餘力，藉由這個系統，在災難發生時可大幅提升資訊整合與調度效率，能更迅速地掌握現場狀況，提供最即時的救援。

饒慶鈴表示，災難醫療救護隊作為偏鄉醫療救援的前線，推動全縣災難醫療救護資源，未來將整合更多數位技術，打造更智慧化的防災體系，持續提升災難應變的精準和效率，保障鄉親的安全。

台東縣衛生局說明，台東縣地處偏遠，面臨地震和颱風等天然災害的風險比較高，縣府一直致力於加強災難醫療救護體系的建置，藉由此次合作，台東推動災難醫療救護資訊化導入「災難醫療救護資訊化系統(iDMAT)」，以提升台東縣救援效率及災後反應速度。iDMAT系統將協助災害應變中心與現場救護站有效蒐集災難現場資訊，統計傷患人數，提供醫療服務紀錄，確保救援行動的高效運行。最重要的是，iDMAT系統能在災難發生時，即時查詢人員傷患的動態、幫助民眾快速找到家人及傷患被送往的醫療院所，提升醫療救援的效率和透明度。