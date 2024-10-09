舊屋拆除　台東縣稅務局：請記得申請註銷房屋稅籍

▲台東縣稅務局提醒舊屋拆除請記得申請註銷房屋稅籍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「為什麼我的房屋拆除重建會收到兩張繳款書」，台東縣民李阿姨日前到台東縣稅務局尋求幫助，恰巧遇到納保官，經說明來意，並在稅務局同仁研商查證後，終於獲得解決，並退還多繳的房屋稅款。

太陽緩緩升起，充滿朝氣的李阿姨與家人們，早已忙碌著為開店做準備，數十年來的辛苦，就是為了有一個溫暖的家。八年前，她購買了一棟老舊的房子，打算將它修繕成自己的溫暖家園，但老屋似乎沒辦法承載李阿姨對未來的夢想和期待，再三考慮之後，她和家人們做出了一個拆除重建艱難的決定。

在拆除工作展開後，機器的隆隆聲和飛舞的灰塵充斥在空氣中，每當有空閒時間，李阿姨總會站在一旁，憧憬著新家的模樣，心中希望能在這片土地上，建造一個溫馨的家，經過四年多的努力，新居終於在大家的殷殷期盼下完工了。

李阿姨一直是個遵守法律的好國民，每當收到稅務局的稅單，總會第一時間繳納，但在今年四月下旬，她突然發現，明明只有一間房屋，怎麼會收到兩張房屋稅繳款書，心中不免感到緊張和不安，於是，她來到稅務局尋求幫助。此時，正在稅務局大廳走動服務的納保官，遇見侷促不安的李阿姨，趕緊上前接待她，耐心地聆聽她的情況，也答應一定會在查明清楚後，儘快通知她。李阿姨感受到納保官的關懷，心情稍微放鬆了些。

隨後，納保官和業務同仁共同研究案情，查得李阿姨的舊屋雖然已經拆除，但沒有申請註銷房屋稅籍，所以稅單仍然繼續寄出，再進一步的查證，確認舊屋的確在四年多前就已拆除，且已至地政單位辦理滅失，應追溯註銷房屋稅籍。納保官立即聯繫李阿姨，並協助填寫申請書，而她多繳的房屋稅款也主動辦理退還。

滿心歡喜的李阿姨，由衷感謝納保官及同仁們的熱心服務與協助，最後，她用這筆退稅添置了新家所需的用品，也為新家增添了更多的溫暖與美好。