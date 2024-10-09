飛行員夫空中心臟病發昏迷　人妻「駕駛經驗0」崩潰迫降小飛機

▲女子完全沒有駕駛經驗，被迫要接手飛機。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一架從內華達州飛往加州的輕型飛機，78歲機師阿爾珀(Eliot Alper)飛行途中突然心臟病發，癱倒在駕駛座上，同機的69歲妻子伊凡娜(Yvonne Kinane-Wells)完全沒有任何駕駛經驗，千鈞一髮之際成功把小飛機迫降在機場，驚險逃死。

69歲女子伊凡娜4日下午1時40分左右撥打緊急電話給空中交通管制局，告知她的丈夫阿爾珀癱倒在座位上，她要求塔台幫忙引導她降落小飛機，當時飛機的飛行高度為5,900英尺。

從事發電話的錄音檔中可發現，伊凡娜的語氣充滿了驚慌，因為身為房地產經紀人的她以前從來沒有開過飛機，塔台人員除了為她詳細解說如何操作，也逐步引導她把飛機開到加州貝克斯菲爾德機場(Bakersfield Airport)。

幸好在塔台人員的幫助下，原本十分驚慌的伊凡娜逐漸冷靜下來，最後奇蹟把飛機安全降落在機場，當地消防人員趕到後，立即幫忙把陷入昏迷的阿爾珀送醫。

美國聯邦航空局證實消息，案件正在進行調查中。克恩郡(Kern)機場主管布魯斯特(Ron Brewster)向媒體表示，「就我所知，這是史無前例的情況，我在整個職業生涯中從來沒有遇到過」。