別碰我的色情片！共和黨要管成人產業　A片演員砸320萬籲老司機對抗

▲卡爾弗特等成人影片演員展開「別碰我的色情片」廣告活動，呼籲民眾反擊共和黨的「2025計畫」。（組圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國總統選舉進入倒數階段，但共和黨不久前推出的「2025計畫」（Project 2025）卻激怒了色情產業，認為這項保守派計畫一旦實行，將危及整個成人娛樂產業與個人自由。10月7日，20名成人影片演員宣布投入10萬美元（約新台幣320萬元）的廣告經費，在7個關鍵搖擺州展開「別碰我的色情片」（Hands Off My Porn）的廣告活動，希望喚醒觀眾們的注意，並對即將來臨的選舉造成影響。

據The Hill報導，這場由20位色情明星共同發起的活動，主要在色情網站上投放廣告，提醒用戶「2025計畫」的潛在威脅。廣告引導觀眾至「別碰我的色情片」網站，詳細介紹了「2025計畫」可能會將成人產業定為犯罪，呼籲民眾關注這一問題。發起人之一的色情明星卡爾弗特（Casey Calvert）表示，這是針對共和黨「極端保守議程」的反擊，特別是針對該計畫試圖打壓婦女權利的內容。

「2025計畫」是由保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）提出的共和黨執政藍圖。此前，基金會主席羅伯茨（Kevin Roberts）在「2025計畫」中呼籲將成人影片列為非法活動，聲稱它「不受第一修正案保護」，並應當禁止其製作與傳播。羅伯茨認為，色情產業涉及兒童掠奪和厭女剝削，應該受到法律的嚴格制裁。然而，全國反審查聯盟指出，最高法院曾裁定，成年人有權在不涉及未成年人時製作和消費色情內容。

此前，共和黨總統候選人川多次普聲稱自己與「2025計畫」無關，但該計畫的制定者多數是他在任時的盟友或任命的官員，因此外界認為其說法並不可信。民主黨則將此計畫作為對抗共和黨的重要議題，試圖在選舉前打擊這一保守派藍圖，特別是強調其內容對年輕選民的影響。