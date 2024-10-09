FAA發布安全警示！波音737方向舵可能卡住　全球40航空公司受影響

▲美國FAA警告，波音737的方向舵可能因濕氣積聚被卡住 。（示意圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國國家運輸安全委員會（NTSB）對一系列波音737飛機的方向舵問題展開調查後，向美國聯邦航空管理局（FAA）和波音公司發出緊急安全建議。隨後，FAA在8日發布安全示警，提醒航空公司波音737飛機可能出現方向舵活動受限或卡住的情況。

據路透社報導，今年2月，美國聯合航空的737 Max 8飛機在紐澤西降落時，突然出現方向舵踏板卡在中立位置，導致飛行出狀況的意外。幸運的是，機上161名乘客和機組人員都沒有受傷。隨後，FAA成立了一個修正行動審查委員會，要求機師和航空公司審查波音公司的相關應對措施，以應對方向舵卡死的情況。

FAA的安全警示指出，波音737的方向舵在飛行或降落時，可能因濕氣積聚而出現活動受限或卡住的情況。報導稱，儘管FAA收集了相關調查數據，但該單位尚未下達要求波音更換受影響零件的指令，而波音公司則在今年8月發布聲明，提醒機師們關於方向舵的潛在問題。

NTSB表示，全球至少有40家航空公司目前仍在使用這些可能存在安全風險的零件，其中有271個受影響零件已被安裝在飛機上，部分仍存在於美國註冊的飛機中。FAA還透露，今年3月，墨西哥航空公司的一架波音737 MAX飛機也出現了方向舵受限的問題。波音公司目前正與監管機構合作，提醒航空公司在遇到方向舵問題時應採取適當行動。