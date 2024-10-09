美「經濟指標穩健」選民卻悲觀　不利賀錦麗選情

▲儘管美國經濟指標穩健，但選民卻對未來悲觀，恐將不利賀錦麗選情。（圖／路透）

文／中央社

儘管各項指標顯示美國經濟正朝穩健的方向前進，但許多美國人對於商業和就業前景仍感到悲觀，這種情緒對民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）構成令人沮喪的問題。

法新社報導，美國通膨降溫、低失業率、經濟成長強勁，然而選民情緒依然低迷。

賀錦麗與共和黨總統候選人川普將在11月5日總統大選爭取白宮大位，兩人目前勢均力敵，選情膠著。美國經濟9月增加約10萬個工作機會，優於預期，工資進一步增長，通膨也逐漸接近政策制定者設定的2%目標。

然而，根據「紐約時報」與謝納學院（New York Times/Siena College）今天公布的民調，將近半數受訪者認為當前的經濟狀況「很糟糕」。

多項民調也顯示，經濟是選民目前最關心的議題，特別是通膨問題。

雖然賀錦麗讓川普的領先幅度縮小，但民調顯示選民在經濟問題上更青睞這位前總統。

經濟學家指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來成本不斷攀升、房價居高不下和就業成長不均衡，為數據和選民情緒看似不同步的現象提出解釋。

密西根大學（University of Michigan）研究副教授徐薈安（Joanne Hsu）指出：「雖然消費者意識到通膨有所放緩，但他們仍對高物價感到沮喪。」

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家史威特（Ryan Sweet）指出，對政治人物來說，「最容易著手的是試著著重在人們每天見到的價格」，也就是食品和燃料價格。

他補充說：「這個選舉週期恰巧凸顯出通膨有多麼不受歡迎。」

而川普似乎正在利用這樣的選民情緒。他上週告訴媒體：「通膨摧殘了我們的經濟。」

川普也把上週碼頭工人罷工活動與通膨做連結，說通膨對工人造成嚴重打擊。

川普6日聲稱「若是賀錦麗當選，通膨將會飆升」，並承諾要「讓美國再次變得負擔得起」。