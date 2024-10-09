賀錦麗承認自己有槍！受訪稱「支持擁槍權」　背後政治意涵曝光

▲民主黨總統候選人賀錦麗承認自己擁槍。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）近日在兩次訪談及與共和黨候選人川普辯論期間提到自己擁有槍枝，令部分選民感到驚訝，但此事也帶有刻意的政治訊息。

路透社報導，白宮表示，賀錦麗個人擁有一把手槍，用於維護個人安全，並存放在加州寓所一個安全的地方。

賀錦麗接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時表示，自己擁有一把葛洛克（Glock）手槍，這款由奧地利設計的武器頗受美國執法部門青睞。

● 賀錦麗關鍵語錄

賀錦麗在昨天播出的節目訪談中表示：「我有一把葛洛克，已經擁有它一段時間了…我的背景是執法部門。」

賀錦麗9月19日接受脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）訪問，被問及這把手槍時，她表示：「如果有人闖進我家，他們會被槍擊。」

賀錦麗9月和川普辯論時提到競選副手華茲（Tim Walz）時說：「有關要奪走所有人的槍這種說法，華茲和我都是擁槍者。我們不會奪走任何人的槍，所以不要再繼續造謠。」

2019年時，賀錦麗告訴媒體「我是擁槍者，而我持有槍枝的原因可能跟許多人一樣，為了個人安全。我過去是一名檢察官。」

賀錦麗2015年在加州接受政治新聞媒體Politico訪問，被問及是否曾開過槍時表示：「我是個不錯的神槍手。是的，我開過很多槍。」她補充表示，自己用的是手槍。

● 重要性為何？

賀錦麗和她所屬的民主黨大多數成員一直在推動更多槍枝安全立法，以減少美國居高不下的槍枝死亡率和傷害。

反對這些立法的共和黨則主張，民主黨意圖奪走美國人的槍枝，並推翻美國憲法第二修正案所賦予的「擁槍權」。

● 背景賀錦麗呼籲實行全民背景調查，並擴大「紅旗法」（red flag laws），以便從被視為危險或不穩定的人手中沒收槍枝。她還想要禁止所謂的「突擊武器」和大容量彈匣。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普的紐約隱蔽持槍許可證於2023年4月1日被吊銷，因為他遭刑事起訴。川普交出3把手槍中的2把，第3把被轉移到佛羅里達州。