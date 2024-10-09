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住家地板傳微弱喵喵聲　女花7小時瘋狂找貓「鞋子發現真相」傻

▲▼獨居女性安全備受威脅。在南韓則是建議，可以在大門口多放幾雙鞋，尤其以男性的鞋子為佳。（圖／CFP）

▲女子在鞋子中發現真相。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子在屋內聽到微弱貓叫聲，她擔心可能有小貓困在地下，花了7個小時在家中到處找貓，還和丈夫試著進入住家地下狹小空間，結果意外發現問題出在她的鞋子。

居住在佛州阿美利亞島(Amelia Island)的女子艾美(Ammie Dees)，在TikTok上分享，某天她一直聽到家中地板傳出微弱貓叫聲，擔心可能有小貓困在地下狹小空間中，趕緊戴上頭燈與貓罐頭，想要把受困貓咪從狹小空間中救出來。

@minecraftmom123

I’m sorry yall have to see my toes but omg what a day

♬ original sound - minecraftmom123

影片中可看到，艾美在家找了一整天都沒有找到貓，等到丈夫威爾(Will)回家後，立即要對方一起幫忙，2人把貓罐頭放在狹小空間入口，希望能把貓咪引誘出來，可是卻沒有任何收穫。

艾美最後決定自己爬進地下空間找貓，然而當她去換衣服時才發現，聽到的「貓叫聲」其實是鞋子的聲音。爆笑影片獲得42多萬點閱，網友留言，「聽起來真的很像貓叫聲」、「哈，也太尷尬了」、「我也遇過一樣的事，後來跑進通風口才發現搞錯」。

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