女和閨蜜搭機太熱脫罩衫　「穿露肚背心」被男空服員趕下飛機





▲女子不滿被趕下飛機。（圖／翻攝自Instagram／teresa_aroundtheworld）

記者李振慧／綜合報導

美國加州2名女子從洛杉磯搭機預計飛往紐奧良時，因為身上穿著露肚裝遭到宛如囚犯般的對待，一名男空服人員突然很嚴厲告訴她們，要她們多穿點衣服把自己遮起來，最後被強硬趕下飛機，也沒有提供退款，在網路上引發關注。

34歲女子泰瑞莎(Teresa Araujo)在網路上控訴，她4日與好友塔拉(Tara)搭乘精神航空(Spirit Airlines)預計前往紐奧良幫朋友慶生，2人才剛坐在座位上，一名男性空服員突然靠近她們，要求她們把自己遮起來。

泰瑞莎表示，當時她和朋友身上穿著露肚背心，原本外面有披一件罩衫，由於機上還沒有開空調很熱，才把罩衫脫掉，讓她氣得和空服員理論，要求對方秀出飛機上不可以穿露肚裝的規定。

就在2人與空服員爭執不下時，坐在前方的一名帶著孩子的女乘客也聲援她們，「現在飛機上非常熱，所以大家都脫了外套，如果這2人的服裝不合適的話，那我的服裝也不合適」，沒想到最後泰瑞莎、塔拉與帶著孩子的女乘客全被趕下飛機。

泰瑞莎難過表示，「當下的情況讓我們很尷尬，感覺被當囚犯對待，飛機上每個人都在看我們」，而且被趕下飛機後，航空公司也沒有提供退款，害她們得自己花錢購買別家航空公司的機票。

事件在網路上曝光後，航空公司聲明回應，他們正在調查這起事件，並強調所有乘客在訂購機票時，都必須同意航空公司的運輸合約，其中包含對於乘客的服裝標準，若發現乘客穿著不當或赤腳，航空公司有權要求乘客下機，並且不會提供退款。