賴清德官邸會晤蔡英文　李彥秀點3意義：正打造「信賴帝國」

▲賴清德官邸會晤蔡英文。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

前總統蔡英文12日將出訪歐洲，這是她卸任後第一個外訪行程，為此，蔡英文特別拜訪總統賴清德官邸作客，賴也預祝蔡英文出訪順利。對此，國民黨立委李彥秀今（8日）表示，過去只有特使出發前，總統才會在府內召見代表團，但賴清德選在官邸會見蔡英文，蘊含了3重要政治意涵，也可看出賴清德正一手打造他的「信賴帝國」。

李彥秀表示，中華民國外交處境艱難，蔡英文出訪歐洲，對於台灣的國際能見度一定能有所幫助，他們樂觀其成。

李彥秀提到，過去，只有「特使」出發前，總統才會在「府內」召見代表團，昨天，賴清德選在「官邸」以溫馨的方式會見蔡英文，蘊含三個重要意義，第一，讓外界有「二軌外交」或是向友邦傳話的遐想，第二，展現賴清德在外交上的主導權，第三，現任總統「授意」下出訪，讓蔡英文此行政治意涵濃厚，更讓對岸沒有「視而不見」的空間。

李彥秀說，從黨內派系會議、立院動員令、高階將領茶會、防災會議爭議，到昨天賴清德與蔡英文官邸會面，可以看出，從內政到外交，從中央到地方，從派系到黨紀，從國防到災防，賴清德處處都要凸顯自己總統的角色與地位，賴清德正一手打造他的「信賴帝國」。

