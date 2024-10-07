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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤稱蔡訪歐與馬高下立判　馬辦打臉：卸任半年就訪美演講

▲朱立倫、侯友宜、馬英九國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統蔡英文將於12日訪歐，民進黨立委吳思瑤今（7日）對此表示，蔡英文卸任後，在短時間受到國際高規格邀訪，深具意義非同小可，反觀前總統馬英九則是卸任後多年才有出國受邀的行程，兩者「高下立判」。馬英九基金會執行長蕭旭岑晚間回嗆，吳思瑤憲法讀不好，不知道中華民國包含大陸，上網查就知道，馬卸任後跑了近十個國家，用民間的力量協助中華民國做外交。

蕭旭岑諷刺，吳思瑤連Google都不會用，拜託她有點立法委員的樣子，不要貽笑大方，甚至還稱馬英九卸任多年後才出國，這點也根本是信口開河，連查資料都懶，馬卸任不到半年，就應邀到馬來西亞及美國演講，至今8年來，已經出訪歐洲、美國與亞洲相關國家，包括中國大陸在內共16趟。

蕭旭岑強調，馬英九剛卸任一個月，2016年6月，就被著名的亞洲出版業協會（SOPA）邀請出席典禮並擔任頒獎貴賓，卻被蔡英文政府硬擋下來，無法成行。

蕭旭岑說，民進黨政府把國際組織對馬英九的邀請擋下來，又一再延長對馬出境管制，甚至利用國會多數修法，讓馬英九到現在都已經卸任八年了，還沒有憲法賦予人民的人身自由及居住和遷徙自由，至今出入境都還要向總統府報備。民進黨睜眼說瞎話、顛倒黑白不要臉的功力，真是令人歎為觀止。
 

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