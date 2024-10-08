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陸委會指賴清德「祖國論」客觀歷史事實　籲北京正視中華民國存在

▲▼陸委會主委邱垂正 聯訪 立法院院會 台男失聯相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德於日前國慶晚會演說致詞時發表「祖國論」，中共解放軍前日再次發動「聯合戰備警巡」，大批機艦出海擾台，而國台辦至今仍未回應。對此，陸委會主委邱垂正今（8日）受訪時表示，中華民國是一個主權獨立的國家，台澎金馬從未被中華人民共和國統治過，賴清德總統只是重申「兩岸互不隸屬」的歷史客觀事實，也呼籲北京正視中華民國存在事實。

行政院長卓榮泰今率部會首長備詢，邱垂正會前也接受媒體聯訪，而美媒引述幾位台灣官員報導，在賴清德總統發表雙十國慶演說後，中國可能以該演說內容為藉口，在台灣周邊舉行「聯合利劍」軍演，對此，邱垂正回應，我方堅定和平、穩定的台海現狀政策，中共不應該以武力相向。

至於國台辦未回應祖國論？邱垂正表示，中華民國是一個主權獨立的國家，台澎金馬從未被中華人民共和國統治過，賴清德總統只是重申「兩岸互不隸屬」的歷史客觀事實、台海現狀。

邱垂正也呼籲北京，正視中華民國客觀存在事實，尊重台灣的民意選擇，與主流民意能夠善意堆疊、讓兩岸正向循環，創造台海和平良性互動的條件。媒體也追問，中國是否藉此更緊縮對台措施？邱則表示，都會持續的關注跟因應。

而目前，在中國各大論壇中只要分享「祖國論」相關發文、留言都會被刪除。邱垂正表示，目前持續關注情勢，也希望不要過度解讀。至於是否會支持雙城論壇續辦？邱則強調，陸委會都會提供必要的協助，謝謝大家。

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113年國慶晚會於5日在台北大巨蛋舉辦，總統賴清德致詞時發表「祖國論」，遭前總統馬英九辦公室痛批不倫不類，部分藍委稱是廢話、也有部分藍尾給予肯定。對此，時代力量7日表示，相關論述反將中國一軍，中國啞口無言，反而是馬英九為首的各路代理人大為跳腳，但中華民國尊重中華人民共和國獨立建國的客觀事實，不會強求武統，這才是台灣與中國最大的差別。

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