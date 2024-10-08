朝野和解飯週五登場！　李彥秀「最後機會」：成敗關鍵在賴清德

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

面對民國114年度中央政府總預算案僵局，朝野原訂上週五晚間要進行「和解飯」，但因颱風攪局延期，目前確定改為11日中午登場。對此，國民黨立委李彥秀表示，這次的和解飯恐怕是「最後的機會」，而和解飯成敗的關鍵，是凱達格蘭大道上的賴清德，看他要成為2350萬人的「桶箍」，還是分裂對峙的「火藥」。

李彥秀表示，周星馳電影「食神」中，有一句經典台詞，「只要有心，人人都可以是食神！」電影中，周星馳用最簡單「黯然銷魂飯」，擊退了「無敵海景佛跳牆」，靠的不是華麗的食材，而是對於食物的用心，朝野和解飯何嘗不是如此。

對於韓國瑜選在「點水樓」做為朝野和解飯的地點，李彥秀認為，其背後充滿政治智慧，結合杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫菜式佳餚，「多元美滿、兼容並蓄」，不僅是餐廳成功的關鍵，更是朝野前進的動力。

李彥秀提到，從上個月27日「溫暖的咖啡」開始，和解飯可謂一波三折、好事多磨，選在10日總統國慶談話後，13日基隆罷免投票前，拖了半個月的朝野餐敘，在時間的安排上不僅煞費苦心，恐怕也是最後的機會。

李彥秀說，韓國瑜搭起朝野面對面溝通的平台，但和解飯成敗的關鍵，恐怕不是在座的任何一位委員，而是500公尺外，凱達格蘭大道上的賴清德，「智慧之鑰，存乎一心」，要成為2350萬人的「桶箍」，還是分裂對峙的「火藥」，比朝野更需要和解的，恐怕是賴清德內心的天人交戰。

