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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力指賴清德「祖國論」反將中國一軍　「至今僅馬英九等代理人跳腳」

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

113年國慶晚會於5日在台北大巨蛋舉辦，總統賴清德致詞時發表「祖國論」，遭前總統馬英九辦公室痛批不倫不類，部分藍委稱是廢話、也有部分藍尾給予肯定。對此，時代力量7日表示，相關論述反將中國一軍，中國啞口無言，反而是馬英九為首的各路代理人大為跳腳，但中華民國尊重中華人民共和國獨立建國的客觀事實，不會強求武統，這才是台灣與中國最大的差別。

賴清德國慶晚會時表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。

對於相關言論，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，台灣與大陸民眾心中的「祖國」，依據各自憲法，應該是尚未統一、但互相涵蓋的「中國」，大陸與台灣都屬於中國，台灣人也是中國人。藍委羅智強評論這是廢話。藍委吳宗憲則指出，要給予肯定，看著賴願意從務實台獨工作者成為倡議中華民國的人，不但歡迎，更要支持。

對於賴清德在國慶晚會的「祖國論」，時代力量指出，至7日還沒聽到中國官方的正式回應，反而是以馬英九為代表的各路中國代理人大為跳腳，還有中共20架次的軍機擾臺，其中16架次逾越海峽中線及延伸線。

時代力量表示，中國啞口無言，只能用軍機回應「祖國論」凸顯了一個事實，中國口中的祖國，只能是武力威脅、壓迫恫嚇，逼迫藝人社群表態，沒有辦法用論述說服臺灣人民，去真心認同一個虛幻的祖國。

時代力量強調，事實上，成立113年、在臺灣落地生根75年的中華民國，尊重北京政府 a.k.a.中華人民共和國，獨立建國、客觀存在的事實，不會用武力追求所謂的國家統一，也不會強迫中國人民認同中華民國是他們的祖國，這才是一中一臺、兩個中國、ROC（Taiwan）與 PRC 最大的差別。

時代力量強調，國家認同要心領神會、心甘情願，沒有辦法用情緒勒索、威脅利誘來騙取，「對於絕大多數臺灣人民來說，一個自由多元，能夠政黨輪替的民主臺灣，才是我們的祖國，而不是那個用飛彈對準我們，始終不放棄武力犯臺的中國。」

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