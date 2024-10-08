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史上首次！基隆核發「泡水車」補助最高3萬　放寬住屋受損申請條件

▲基隆首核發泡水車慰助金 放寬住屋受損申請條件。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首核發泡水車慰助金，放寬住屋受損申請條件。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

山陀兒颱風帶來超大豪雨，造成基隆市多處山區土石滑落及積淹水等災況。為加速災後復原，減輕受災戶負擔，市長謝國樑7日公布基隆核發救助、慰助金標準，並指示社會處、區公所從寬、從簡、從速的原則協助民眾申請。因逢今年10月3號日雨量破78年以來最高紀錄，有關淹水50公分以下住屋財損救助及泡水車之慰助，均為基隆史上首次開放申請。

謝國樑提到，「泡水車」可申請慰助金，依照基隆市災毀損車輛實施計畫，泡水汽車最高慰助2萬元，機車最高2,000元。若受土石流坡地災害影響，汽車最高補助3萬元，機車則有5,000元。另外，他也提到，針對「住屋受損」，除了《基隆市災害救助金核發辦法》原有的淹水深度達50公分以上，未達100公分者，每戶發給1萬元；淹水達100公分以上者，發給2萬元外，此次基隆市政府更史上首次降低申請標準，開放淹水未達50公分的受災戶，可申請每戶5000元慰助金。

▲基隆首核發泡水車慰助金 放寬住屋受損申請條件。（圖／記者郭世賢翻攝）

同時依據該辦法，基隆市民若因土石流導致住屋受損影響生計，每戶每人可領5000元，以五口為限；若住屋已受損至無法居住，需另行安置的受災戶，則每人可申請2萬元，以五口為限。社會處表示，關於「汽機車」及「住屋」受損之慰助金申請，民眾皆可直接至區公所社政課臨櫃辦理，申請日期自即日起至2024年11月7日，請民眾備妥相關申請文件，1個月內完成申請手續，社會處也會用最有效續的速度審件，為市民減輕負擔。

關於目前基隆災復進度，謝國樑也對所有投入救災工作的工作夥伴、國軍弟兄及民眾表達感謝，讓市民可以回歸正常上班上課，新豐街目前已搶通可供人車通行，尖峰時段雙向通車，離峰時段單線雙向管制，但因邊坡滑落覆蓋範圍較大，尚未有完全恢復的時間表，但他會持續關心進度、要求做好道路管控，確保尖峰時段正常通行。

▲基隆首核發泡水車慰助金 放寬住屋受損申請條件。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首核發泡水車慰助金 放寬住屋受損申請條件。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首核發泡水車慰助金 放寬住屋受損申請條件。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首核發泡水車慰助金 放寬住屋受損申請條件。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首核發泡水車慰助金 放寬住屋受損申請條件。（圖／記者郭世賢翻攝）

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