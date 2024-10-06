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基隆城市半程馬拉松今登場　3000人開跑壯觀人龍蜿蜒

▲基隆城市半程馬拉松今登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城市半程馬拉松10月6日登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆城市半程馬拉松路跑今（6日）上午6時30分在國門廣場起跑，分別有21公里、10公里、3公里三組賽事，共有3,000多人順利起跑，雖然基隆市長謝國樑及副市長邱佩琳刻正忙於救災任務未能到場出席，市政團隊成員仍全力支援賽事活動，在山陀兒颱風過後兩天的時間。非常感謝市府團隊大力支持，以最快的速度完成了環境修復。

基隆好馬長跑協會表示，今天分別有21公里、10公里、3公里三組賽事，共有3,000多人順利起跑，基隆市政團隊成員仍全力支援賽事活動，共出動204名警察、義交等人力進行交通維護，沿途設置7個補給站供跑者補給；在醫護部份，也配置了4個護理站、3台救護車、5台機巡醫護鐵人，共8名護理師、9名EMT救護技術員，每位均配備急救包與AED隨行，守護每一位跑者安全，使本次活動順利完成。

▲基隆城市半程馬拉松今登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

前奧運國手陳宇璿升格雙寶媽後首次復出，參加基隆城市半程馬拉松10公里組的路跑活動。基隆好馬長跑協會樊沛文理事長說，基隆城市半程馬拉松路跑活動，場域在全台最具特色的「市中有港」、「港中有市」的基隆港碼頭週邊，選手們在基隆國門廣場起跑，參賽選手可飽覽基隆市山海美景及重要街道巡禮，是非常具有在地特色的一場賽事。

基隆好馬長跑協會說，路跑活動於6日清晨6時30分陸續起跑，藉由假日交通離峰降低影響與用路人，得以串聯中正、仁愛及中山區等三行政區；路線規劃途經由海洋廣場、遊輪型港務大樓、長榮桂冠酒店、基隆威海營區折返，轉往不對外開放具神祕感的台電協和發電廠三根煙囪與外木山濱海步道來回，來自新北市的選手蕭小姐說，第一次跑進協和電廠，看到電廠內的無敵海景視野，感覺很特別，基隆市有山有海、風景很美，可以常舉辦這樣的路跑活動。

▲基隆城市半程馬拉松今登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城市半程馬拉松今登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城市半程馬拉松今登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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