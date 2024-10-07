▲基隆武崙里防災士出動，提前部署應變防災工作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區韌性社區「武崙里」，在強烈颱風山陀兒來襲前，展現強大的防災應變能力。為了防範山陀兒颱風強風豪雨可能引發的災害，武崙里長李文財於10月2日開始，趁著颱風雨勢還未來臨前，里長率領里內防災士11名執行防救災任務。

基隆消防局表示，防災行動都是十分具體容易進行的重要工作，例如巡視附近水溝疏通清淤，防災前的路樹修剪，協助鄰近里民自主安裝防水閘門，與附近商家進行防颱宣導。同時定期監控溪流水位，啟動社區內的巡查與通報機制，超前部署，確保隨時應對可能發生的災害。

武崙里位於安樂區，當小型災害發生時，鄰近的大武崙派出所、安樂消防分隊，平時可獲得公部門迅速且即時的支援。但是在面對到大規模的災害威脅時，第一時間公部門會湧入大量通報案件，無法第一時間進行救援。

歷經多次防救災經驗，武崙里的韌性社區展現出自我防護能力，有效減少災害發生時的損失，並加速災後的恢復。風水災災害是有預警性的災害，災前可以做好許多準備，有助於防災及災後迅速恢復正常生活。

武崙里長李文財呼籲里民，隨時關注氣象資訊，預先儲備防颱物資，嚴防豪大雨、做好防颱準備，謹慎因應颱風可能帶來的危害，與在地防災士一同守護家園，將災害的衝擊降到最低。

對於大規模災害的因應對策，消防局長游家懿強調，建構韌性社區在災害發生前社區防災團隊自主進行防災減災行動，可以讓災害損失大幅降低，也是社區安全的關鍵。