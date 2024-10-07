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新北質疑雨量預測不準　氣象署：劇烈天氣預報有高度不確定性

▲▼金山區多地淹水，分局前汪洋一片。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲山陀兒颱風來襲，新北市金山、萬里等地區雨勢驚人，多地發生淹水。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風來襲，新北市金山、萬里等地區雨量驚人，造成多地淹水與嚴重災情，新北市政府昨代轉台大天災中心訊息，質疑中央氣象署低估雨量、預測不準。對此氣象署預報中心主任陳怡良說，尺度小、變化快的劇烈天氣，加上台灣複雜地形，預報存在非常高的不確定性，因此氣象署不斷更新預報資料，提供參考。

陳怡良指出，颱風及其外圍環流對台灣各地風雨影響，包含颱風路徑、移動速度、大氣環境及台灣複雜地形等因素，氣象署在颱風警報期間每3小時就更新一次路徑預報跟風雨預報，就是希望多變環境，提供最即時且比較準確預報給大家參考。

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陳怡良說，牽涉到預報能力難以企及，像是劇烈的短延時強降雨，具有尺度小、變化快加上台灣複雜地形，以目前各國預測能力都相當有限，因此氣象署在能力大幅提升之前，盡可能利用即時監測與預警技術，提供更即時更新的資訊給各單位參考，預報或正發生的劇烈天氣，爭取防救災的時間。

陳怡良不諱言，科學上還有很大進步空間，氣象署這些即時預警訊息，透過各種管道提供，特別是盡量即時提供給各級相關防災單位，包括中央及地方政府都會提供參考。

他強調，在劇烈天氣情況且台灣複雜環境之下，預報存在非常高度不確定性，所以氣象署不斷更新預報資料，提供大家參考，預報資料需要隨著時間跟最新狀況進行更新調整。

平面媒體指稱向氣象署要10月2日至4日的新北地區降雨預測紀錄，卻不提供，對此陳怡良表示，預報作業單位24小時輪值，氣象署發布資料非常多元從觀測到預報，很多資料無法及時在作業單位完整留存，因為量太大，影響到作業效率，以預報輪值人力是無法提供這樣訊息，

不過陳怡良強調，所有資料都是對外公開，資料都是提供給大家，可能需要一點時間跟人力去整理，甚至牽涉到專業資訊，氣象署提醒大家使用資料多留意資料，做適當解讀。氣象署也會主動跟新北市政府聯繫，了解數字從氣象署哪個資料擷取出作事先評估。

他表示，對於非常短時間的極端劇烈降雨，目前全世界的預測能力還是非常有限。10月4日當天氣象署發布9次豪大雨特報，以及數十次大雷雨訊息，其中包含發布5次細胞廣播，提醒顯著降雨即將或正在發生的情形，不只台灣，國際間對於短時強降雨的預報能力不足。

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