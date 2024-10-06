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基隆海中天社區邊坡土石滑落　卓榮泰：按時程搶通受阻道路

▲視察基隆道路坍塌、清潔隊設施受損。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲行政院長卓榮泰視察基隆道路坍塌、清潔隊設施受損。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

山陀兒颱風造成基隆海中天社區邊坡土石滑落，以及環保局清潔隊辦公大樓後方地基塌陷流失，行政院長卓榮泰今（6日）分別前往現地視察，並請工程人員在確保安全無虞情況下，於6日晚上8時前搶通坍方受阻道路，中央也會與地方合力緊急調度清潔工作車輛，協助清運垃圾，讓市民生活不受影響。

卓榮泰抵達基隆海中天社區附近後，分別聽取內政部國土管理署蔡亦強組長及基隆市政府工務處陳耀川處長說明海中天社區道路邊坡坍塌與搶救進度簡報。目前新豐街北側邊坡土石滑落，滑落範圍面積估計約5,000平方公尺，由於土石覆蓋新豐街約100公尺，雙向無法通行，而該路段為周邊社區前往台62甲線及市區的重要通道，因此基隆市中正區公所及基隆市府工務處正積極處理，預計今晚8時前完成道路搶通工程，讓市民正常通勤及通學。

▲視察基隆道路坍塌、清潔隊設施受損。（圖／記者郭世賢翻攝）

卓榮泰表示，感謝市府團隊及所有工程人員不眠不休地維持交通暢通，基隆市府已向市民朋友宣布6日晚上8時要完成道路搶通，請工程人員在確保安全無虞情況下，務必在預定時間內完成。此外，基隆市府已依短、中期不同復原階段調節相關預算或動用地方災害準備金應災，倘有不足部分，中央今年度可透過以緩濟急或依程序啟用第二預備金等方式支應，抑可運用明年度551億元系統性治水預算或匡列其他預算處理，希望透過中央與地方合力，儘速完成災後復建工程，也請地方議員持續反映民眾需求，讓相關預算用於最需要的地方。

卓榮泰強調，天災無法避免，但透過中央與地方合作，在第一時間掌握災情狀況，由地方先行處理，中央隨後按照優先順序進行全盤規劃與應處，並針對地方人力及財力不足部分給予各方面支援，相信透過此一合作模式，將能逐步累積救災經驗，並讓民眾在天災來臨時有所依靠、感到安心。

▲視察基隆道路坍塌、清潔隊設施受損。（圖／記者郭世賢翻攝）

卓榮泰也感謝國軍部隊在現場協助救災，每當國家遭逢重大災害、人民有迫切需要之時，國軍總是站在最艱難、最危險的地方，並且非常有效率地協助解決許多問題，令人感佩。

隨後，卓榮泰前往基隆市環保局清潔隊視察相關設施受損情形，並聽取基隆市環保局馬仲豪局長說明災損簡報。基隆市政府環保局馬仲豪局長表示，清潔隊辦公大樓後方遭受連日大雨侵襲，造成地基塌陷流失與車輛掉入邊坡，且焚化廠降溫管路系統中斷及水塔受損，目前已啟用備用水塔因應，後續環保局將進行內部設備及資料清整、邊坡監測及臨時擋水設施、辦公室大樓穩定支撐、邊坡擋土結構施作、進出場道路修整及邊坡穩定等工作。

▲視察基隆道路坍塌、清潔隊設施受損。（圖／記者郭世賢翻攝）

卓榮泰說，交通部中央氣象署先前提供氣象預測報告指出，本次颱風期間預估總累積雨量山區最高達1,300毫米、平地高達1,000毫米，西南沿海則要嚴防暴潮，同時颱風帶來強陣風，破壞部分地區電桿及纜線，使電力面臨嚴峻挑戰，目前高雄地區仍有近千戶居民電力尚未恢復，台電公司已全力搶修中。

此外，此次颱風行進速度緩慢，且路徑詭譎多變，並於4日上午減弱為熱帶性低氣壓，受其外圍環流影響，也使臺灣東北部在本周五（10月4日）開始出現強降雨，造成部分山坡坍塌，其中基隆氣象站更測得設站78年來單日雨量新紀錄。

▲視察基隆道路坍塌、清潔隊設施受損。（圖／記者郭世賢翻攝）

卓榮泰表示，此次基隆市環保局清潔隊災損幸好沒有造成人員傷亡，感謝市府環保局在事後緊急處置得宜，而目前最重要的工作之一，就是如何緊急調度相關清潔工作車輛，協助清運垃圾，讓市民生活不受影響，中央與地方會合力補充工作車輛，同時也會協助清潔隊進出場道路修整等工作。此外，清潔隊目前已啟用備用水塔，但備用水塔未接自來水管線，因此需要清潔人員開水車至自來水廠載水，目前基隆市環保局已向自來水公司申請接臨時自來水管，預計一周可完成接管。

致詞結束後，卓院長偕同行政院李慧芝發言人、環境部彭啓明部長、環境管理署顏旭明署長、王正旭立法委員、基隆市謝國樑市長等人，在馬局長陪同下，前往清潔大樓後方現地視察，瞭解災損情形。卓院長也請在地議員如接獲其他相關災損情形，儘速彙整回報，讓中央及地方政府能夠即時協助。

▲視察基隆道路坍塌、清潔隊設施受損。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲視察基隆道路坍塌、清潔隊設施受損。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲視察基隆道路坍塌、清潔隊設施受損。（圖／記者郭世賢翻攝）

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