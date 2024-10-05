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資安危機！中國製網路攝影機「偷窺」南韓生活　專家教2招防被駭

▲▼網路攝影機,監視器。（示意圖／達志影像）

▲網路攝影機可能出現資安疑慮，敏感畫面被偷拍外流。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近年隨著資安意識抬頭，全球開始對於中國製監視器或網路攝影鏡頭存在疑慮。不久前，南韓軍隊前線被揭露裝設1300台中國製監視器，就連全國各地警察廳也裝設760台中國製監視器。至於南韓一般家庭的客廳、浴室、廁所、按摩店拍攝的「私密影像」，更是登上中國色情網站。專家建議，有2招可以避免私密影像外洩。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓境內所販售流通的網路攝影機（IP Cam）有80%為中國製，也因此南韓民眾日常生活中的私密影像開始大量出現在中國色情網站，包括一般民眾家庭的客廳、婦產科診所、更衣室、按摩店都有私密影像外洩，其中500多個影像更是直接在標題標示出地名、拍攝日期、個人資訊。

其實早在前，南韓就曾於今年1月發生4500個私生活影像檔案遭駭客外流的案例，部分影像甚至包括裸露私密部位、極為敏感的私密場面，而去年3月首爾市江南地區也有知名的整形外科診所發生診療室網路攝影機拍攝的影像遭到駭客外流的例子。

南韓執政黨國民力量國會議員安哲秀最近透過社群平指出，「（網路攝影機）只要知道其連結的IP地址和製造商等相關情報，駭客根本不用1分鐘就能成功駭入，資安非常脆弱。然而，大部分的使用者其實都不知情。」

報導建議，若要避免網路攝影機遭駭、導致重要敏感畫面外流，則使用者應該在購買以後立刻更改原廠設定的密碼，不僅得使用強度高的密碼，且還得定期更換密碼；同時，若無使用必要，建議可以關掉網路攝影機的電源（OFF），必要時更可用其他物體遮住攝影鏡頭，作為防護措施。

 ►國安機密恐外洩！韓警廳竟設760「中國監視器」　抓間諜部門也淪陷

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