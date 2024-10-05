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石破茂首赴國會演說！　批中國試圖「以武力片面改變現狀」

▲▼日本首相石破茂上任後，4日首度在國會發表施政方針演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂首度在國會發表施政方針演說。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本首相石破茂本月上任後，4日首度在國會發表施政方針演說。他在指出「守護日本」的外交、安全保障想法時表示，中國在東海、南海，試圖以武力片面改變現狀的情形日益變本加厲。

67歲的前防衛大臣石破茂本週就任首相，他4日下午於眾議院全體會議發表施政方針演說時說：「要從激變的安全保障環境堅決守護日本。身為聯合國安理會常任理事國的俄羅斯對烏克蘭的侵略持續進行，戰火不絕。今日烏克蘭，明日東亞也說不定，很多人都有那樣的不安。我深思，為何在烏克蘭無法發揮嚇阻力？加上中東局勢等，國際社會分裂、對立加劇。」

石破表示，基於現實的國家利益，外交將以日美同盟為基軸，增加好友國、同志國（理念相同國家），均衡強化外交力與防衛力（國防力），實現日本的和平、區域穩定。在自由開放印度太平洋願景之下，堅持基於法治的國際秩序，主導為了更進一步確保區域穩定安全的工作。

石破強調，日美同盟是日本外交與安全保障的基軸、是印太地區與國際社會和平繁榮的基盤。首先，要更進一步強化日美同盟的嚇阻力、應對力。此外，與同志國加強合作。因此，前幾天，他與美國總統拜登（Joe Biden）、韓國、澳洲、七大工業國集團（G7）各國領袖舉行電話會談。

石破表示，在目前的戰略環境之下，日韓緊密合作對雙方的利益而言重要至極。將以前首相岸田文雄任內與韓國總統尹錫悅建立的信賴關係為基礎，發展並鞏固日韓合作，以及日美韓緊密合作。

針對中國，石破指出，將推動「戰略互惠關係」，累積各層面的溝通。但是，中國在東海、南海試圖以武力片面改變現狀的情形日益變本加厲。上個月，發生日童遭暴徒襲擊失去寶貴性命、令人心痛的事件，這絕對無法視而不見。

石破說：「我國該主張的就主張，強烈要求（中國）做出負責任的行動，包括各懸而未決的案件在內，進行對話；針對共通的各項課題進行合作，藉由日中雙方的努力，建立『建設性且穩定性的關係』，也讓日中韓的框架往前發展。」

石破指出，日本正面臨戰後最嚴峻、複雜的安全保障環境。中俄一連串侵犯日本領空事件，是對日本主權的重大侵害。北韓持續開發核武、彈道飛彈，近年來，以未曾有的頻繁程度三番兩次地發射彈道飛彈，也在開發射程及於美國的長程彈道飛彈，這是違反聯合國安理會決議的行徑，威脅著日本、國際社會的和平安全。

石破表示，將基於國家安全保障戰略等，徹底加強日本本身的防衛力。而防衛力最大的基礎就是自衛官，要整備裝備品（國防裝備），發揮防衛力，加強人的基礎是不可或缺的。

石破茂說，為了改善守護日本獨立及和平的自衛官的生活、工作環境、待遇，將設以首相為首的相關閣僚會議，早日研議，擬定方案。

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