中東緊張情勢升級！南韓「急派軍機」撤回97人　日運輸機撤至約旦

▲南韓派出軍用加油運輸機前往黎巴嫩，載回有意返國的僑民。（圖／大韓民國國防部）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來以色列屢次空襲黎巴嫩、伊朗則向以色列回敬發射180枚彈道飛彈，隨著中東緊張情勢升溫，各國也開始規劃撤僑方案。其中，南韓政府已經緊急派出軍機前往黎巴嫩，將滯留當地的97人載回南韓，目前已抵達首爾機場。至於日本，則是將滯留黎巴嫩的16人載送至約旦。

根據《韓聯社》，南韓國防部與外交部今（5）日指出，隨著中東緊張情勢不斷升溫，決定派出空軍空中加油運輸機KC-330 Cygnus，3日從金海機場起飛，機上載有外交部迅速應對小組和軍方義務要員，於黎巴嫩當地時間4日上午順利抵達黎巴嫩首都貝魯特。

KC-330 Cygnus抵達貝魯特後，將滯留黎巴嫩當地的96名韓籍公民、1名黎巴嫩籍家人，共計97人載回南韓，目前該架軍機已經進入韓國防空識別區（KADIZ），並於5日中午12時50分（台灣時間上午11時50分）降落至位於京畿道城南市的首爾機場。

南韓外交部長趙兌烈直接透過文字訊息聯絡黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib），要求黎巴嫩在撤僑事宜上給予協助。對此，布哈比表示同意，並向堅守和平、致力穩定中東情勢的南韓致謝。

報導指出，其實目前從黎巴嫩出發的民間航空班機已經停止飛行，只剩黎巴嫩國營的中東航空（MEA）仍有航班運作，只不過是一票難求的狀態，因此南韓政府才決定派出軍機前往黎巴嫩當地載回僑民。

至於南韓駐黎巴嫩大使等使館人員，以及其餘30名南韓僑民，目前仍未撤離當地。

根據《日本放送協會》，針對中東緊張情勢升溫，日本政府則決定派出運輸機前往約旦，準備撤回滯留在黎巴嫩的50名日本人。日本防衛大臣中谷元下達指令，要求一架運輸機飛往黎巴嫩首都貝魯特待命，並將有意撤離當地的11名日本人、1名外籍家人、4名法國人，共16人載往約旦，於日本時間4日晚間9時抵達。