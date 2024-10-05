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尹錫悅被罵傀儡！南韓軍方怒曝「戰略目標」：就是鎖定金正恩

▲▼南韓10月1日國軍節，「怪物級導彈」玄武-5型首度公開亮相。（圖／路透）

▲南韓10月1日國軍節，「怪物級導彈」玄武-5型首度公開亮相。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩2日視察特戰部隊訓練基地時，針對南韓國軍節（1日）閱兵發表談話，不僅稱南韓總統尹錫悅為「傀儡」，更威脅不排除對南韓動用核武。對此，南韓聯合參謀本部再度向北韓嚴厲警告，表示南韓軍的戰略與軍事目標只有一個，那就是瞄準金正恩。

根據《韓聯社》，在前線的軍事作戰上擁有指揮權的南韓聯合參謀本部，今（4）日上午透過發表聲明，向金正恩發出嚴厲警告，「再一次警告，我方（南韓）的戰略、軍事目標並非北韓同胞，而是只瞄準金正恩一人。一旦北韓掀起挑釁，則那一天將是金正恩政權覆滅之日。」

南韓聯合參謀本部更透露，近日北韓仍持續向南韓空飄垃圾氣球，「即便我方多次警告，北韓截至今晨為止共空飄24次垃圾氣球，引發我國人民的恐懼與不安，造成我國人民生活上的不便。」

南韓聯合參謀本部表示，「今天金正恩出言侮蔑我國三軍統帥（指總統尹錫悅），還表示將動用包括核武在內的手段發動攻擊，威脅我國數百萬人民的安全。」

▲▼玄武5型若攜帶高爆藥，可以破壞深達100公尺的金正恩地下堡壘。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼玄武5型若攜帶高爆藥，可以破壞深達100公尺的金正恩地下堡壘。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼玄武5型若攜帶高爆藥，可以破壞深達100公尺的金正恩地下堡壘。（圖／翻攝自YouTube）

另外，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正同樣針對南韓閱兵發表談話，稱南韓研發的「怪物級導彈」玄武-5型是體積龐大的廢物，更認為毫無戰略武器的南韓創設「戰略司令部」，其實就像一隻長癬的狗戴上頭盔，此番話語激起南韓國防部的不滿。

南韓國防部對此表示，「和過去不同，此次（北韓）之所以拿我國（南韓）的武器系統與戰略司令部大作文章，是因為這些都和北韓領導高層息息相關，顯示我軍優秀的應對能力和堅決的意志，已激起他們的不安。北韓研發核武與導彈，得不到任何好處，一旦發起核武挑釁，則北韓政權將迎來覆滅之日。」

南韓國防部呼籲，「在此強烈呼籲，北韓應該停止所有威脅韓半島（朝鮮半島）和平穩定的行為，以免陷入孤立和困頓，最終迎來政權覆滅。」

 ►永不放棄核武！金正恩威脅「核武攻擊」南韓 金與正猛酸南韓武器

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