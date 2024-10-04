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花蓮振興券開跑倒數！　盼10億循環消費...擴大加乘商機

▲花蓮振興券即將於10月12日至明年2月28日登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮振興券即將於10月12日至明年2月28日登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮振興券即將於10月12日至明年2月28日登場，為積極活絡花蓮整體消費市場，創造振興券加乘效果，花蓮縣政府邀請縣內特色店家、商圈、市場夜市皆踴躍參與，成為振興券加碼優惠店家，共同推出振興券優惠方案，鼓勵鄉親消費，搶搭振興券消費熱潮，創造企業商機、帶動產業經濟，讓花蓮盡速恢復往昔經濟活力。

▲花蓮振興券即將於10月12日至明年2月28日登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼振興券領取時間、方式及使用期限。

振興券使用範圍廣泛，花蓮縣境內實體店家都可以使用，且只要是設籍於花蓮縣內具有公司登記、商業登記或稅籍登記店家，都可以到縣府指定金融機構兌領。歡迎店家提出自家產品的各種加碼優惠方案，業者收到振興券也可以持續滾動，用振興券再到去其他店家消費，讓每張振興券可以不斷的被使用，持續創造消費力道。店家如有意爭取這批高達10億元的振興券到自己店家消費，可以至振興券活動官方網站填寫振興券加碼優惠店家申請表。

▲花蓮振興券即將於10月12日至明年2月28日登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長余明勲表示，振興券的加乘、促購效果需要大家一起努力，力邀業者共同重振民生消費市場。花蓮業者針對振興券也紛紛主動提出加碼優惠方案，期盼於振興券使用期間提供民眾最佳優惠以提振買氣。參與的店家提出申請並經審核後即可露出店家與商品資訊於活動官網，推廣期間縣府也將透過自媒體、網路社群、網路新聞…等各式宣傳行銷，同時也針對這些加碼優惠的店家或場域分別舉辦導客的獎勵活動。

▲花蓮振興券即將於10月12日至明年2月28日登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮經濟復甦需要消費者、商家一起的努力，縣長徐榛蔚歡迎各行各業店家踴躍加入加碼優惠行列，爭取振興券回流商機！相關活動資訊亦可於活動網站(網址：https://www.3000-hualien.com)查詢。

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