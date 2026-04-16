基隆市政說明會信義區登場　謝國樑面對面與市民談施政

▲謝國樑出席市政說明會，面對面傾聽民意談施政。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑為使施政更貼近民意，今（16日）晚間在信義區智慧里活動中心舉辦市政說明會，與民眾親自面談交流，分享施政成果及未來規劃，更用心聆聽基層意見。

謝國樑表示，市府今年持續推動多項重要政策讓大家有感，也在多項評分中獲得好成績，包括騎樓整平、「行人有序」、全齡照護等。另外，謝國樑也與民眾分享基隆捷運、北五堵開發、八斗子遊艇碼頭建設等長期願景及目標。

市容改善方面，騎樓整平政策截至2025年已完成14,624平方公尺，總長達4,018公尺。未來兩年將持續推動田寮河兩側環境改善工程，進一步提升市區景觀品質與人行安全。

交通安全方面，市府分析行人事故除車輛未禮讓外，行人未依標誌標線通行亦為關鍵因素，因而自2024年11月推動「行人有序專案」，結合宣導、執法與工程改善三管齊下。政策推動後成效顯著，2025年行人交通事故計202件，較2024年360件減少158件，降幅達43.8%。

財政方面，謝國樑指出，截至2025年底市府未償債務餘額為40億元，較上任時的67億元明顯下降，創近20年新低。為讓市民共享財政成果，市府今年中秋節將推出「長樂65專案」，針對設籍基隆滿三年、65歲以上長者發放6,500元敬老禮金，此政策獲得現場民眾熱烈掌聲及肯定。

八斗子遊艇碼頭將朝國際級遊艇港發展，結合遊艇服務、海洋教育與休閒娛樂機能，預計五年內完成主題飯店、商場、海洋學院及遊艇俱樂部等設施，帶動海洋產業發展並創造在地就業機會。

在環境改善方面，截至2025年底，全市污水下水道接管戶數達75,255戶，接管率居全國第5、非直轄市第1。隨著旭川河、田寮河水質持續改善，以及忠一路主幹管完工銜接中山區系統，將進一步提升整體接管效能，2026年預計再新增2,200戶。

謝國樑強調，市府團隊將持續努力為民服務，認真傾聽民意、精進施政，讓基隆朝著宜居、安全且具發展潛力的城市目標前進，讓市民朋友享受更優質的生活。