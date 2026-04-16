　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆市政說明會信義區登場　謝國樑面對面與市民談施政

▲基隆市政說明會傾聽民意 謝國樑面對面與市民談施政。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑出席市政說明會，面對面傾聽民意談施政。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑為使施政更貼近民意，今（16日）晚間在信義區智慧里活動中心舉辦市政說明會，與民眾親自面談交流，分享施政成果及未來規劃，更用心聆聽基層意見。

謝國樑表示，市府今年持續推動多項重要政策讓大家有感，也在多項評分中獲得好成績，包括騎樓整平、「行人有序」、全齡照護等。另外，謝國樑也與民眾分享基隆捷運、北五堵開發、八斗子遊艇碼頭建設等長期願景及目標。

▲基隆市政說明會傾聽民意 謝國樑面對面與市民談施政。（圖／記者郭世賢翻攝）

市容改善方面，騎樓整平政策截至2025年已完成14,624平方公尺，總長達4,018公尺。未來兩年將持續推動田寮河兩側環境改善工程，進一步提升市區景觀品質與人行安全。

交通安全方面，市府分析行人事故除車輛未禮讓外，行人未依標誌標線通行亦為關鍵因素，因而自2024年11月推動「行人有序專案」，結合宣導、執法與工程改善三管齊下。政策推動後成效顯著，2025年行人交通事故計202件，較2024年360件減少158件，降幅達43.8%。

▲基隆市政說明會傾聽民意 謝國樑面對面與市民談施政。（圖／記者郭世賢翻攝）

財政方面，謝國樑指出，截至2025年底市府未償債務餘額為40億元，較上任時的67億元明顯下降，創近20年新低。為讓市民共享財政成果，市府今年中秋節將推出「長樂65專案」，針對設籍基隆滿三年、65歲以上長者發放6,500元敬老禮金，此政策獲得現場民眾熱烈掌聲及肯定。

八斗子遊艇碼頭將朝國際級遊艇港發展，結合遊艇服務、海洋教育與休閒娛樂機能，預計五年內完成主題飯店、商場、海洋學院及遊艇俱樂部等設施，帶動海洋產業發展並創造在地就業機會。

▲基隆市政說明會傾聽民意 謝國樑面對面與市民談施政。（圖／記者郭世賢翻攝）

在環境改善方面，截至2025年底，全市污水下水道接管戶數達75,255戶，接管率居全國第5、非直轄市第1。隨著旭川河、田寮河水質持續改善，以及忠一路主幹管完工銜接中山區系統，將進一步提升整體接管效能，2026年預計再新增2,200戶。

謝國樑強調，市府團隊將持續努力為民服務，認真傾聽民意、精進施政，讓基隆朝著宜居、安全且具發展潛力的城市目標前進，讓市民朋友享受更優質的生活。

【更多新聞】

►台籍漁船石垣島外海起火！黑煙狂竄畫面曝　6人獲救船長失蹤

►28歲永和男闖猴硐貓村「對5貓狂噴辣椒水」！　被逮喊：心情不好

►110不是開玩笑！基隆男單日撥8通戲耍警察　代價曝光

►污染基隆河還累犯！基隆市府重罰2214萬撤照　無良業者全面停業

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
感動「習近平把台灣當作一家人」　鄭麗文：所謂動武只針對台獨
快訊／美軍擴大封鎖　運鋼、鋁給伊朗將依「交戰國搜查權」扣押
金城武、張凌赫誰帥？網翻男神舊照倒抽一口氣
麵包「先冷凍再回烤」不易胖？營養師揭真相
壯壯「低胸包不住上圍」由上往下拍！　超兇事業線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆市政說明會信義區登場　謝國樑面對面與市民談施政

金門縣定古蹟「陳顯墓」遭盜挖　警跨海逮人檢方聲請羈押

AI上線！南市勞工局開課教做圖卡短影音　強化公務行銷力

南消一大EMS訓練升級！導入AHA新知與骨針實作　強化救護戰力

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

汛期備戰！南消六大隊攜手安南區公所操筏演練　強化防災應變力

白沙屯媽祖進香應援！徐國勇、劉建國補給香蕉送暖

玉山國家公園邁入41周年　邀首代《雲上守護者》細數保育巡查心路

4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山　4／25、26遶境祈福

雲林承辦全國保健會議　一舉奪8大獎成績亮眼

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

基隆市政說明會信義區登場　謝國樑面對面與市民談施政

金門縣定古蹟「陳顯墓」遭盜挖　警跨海逮人檢方聲請羈押

AI上線！南市勞工局開課教做圖卡短影音　強化公務行銷力

南消一大EMS訓練升級！導入AHA新知與骨針實作　強化救護戰力

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

汛期備戰！南消六大隊攜手安南區公所操筏演練　強化防災應變力

白沙屯媽祖進香應援！徐國勇、劉建國補給香蕉送暖

玉山國家公園邁入41周年　邀首代《雲上守護者》細數保育巡查心路

4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山　4／25、26遶境祈福

雲林承辦全國保健會議　一舉奪8大獎成績亮眼

樂天失誤葬送反撲！　潘傑楷開轟、喬登好投助獅奪2連勝

感動「習近平把台灣當作一家人」　鄭麗文：所謂動武只針對台獨

快訊／美軍擴大封鎖　運鋼、鋁給伊朗將依「交戰國搜查權」扣押

無酒精香氛成夏季新寵！ 3大品牌推「貼膚系香氣」一次看

小孩對環境很敏感！林志玲揭「空氣育兒經」與2歲愛兒私下互動曝光

圓形曲線包裹耀眼美鑽　Hearts On Fire時髦珠寶百搭

九合一還沒投先開賭！男大生用虛擬幣下注被逮　嚇問：會坐牢嗎？

基隆市政說明會信義區登場　謝國樑面對面與市民談施政

林安可敲射牆二壘安跑回唯一1分　西武遭歐力士橫掃

壯壯「低胸包不住上圍」由上往下拍！　超兇事業線全看光

【失控翻車】車速太快！22歲男自撞喪命 四輪朝天零件噴飛

地方熱門新聞

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

屏東考照一位難求　交長承諾增名額

桃園詐騙金額單月達8.4億　林政賢籲強化科技打詐

深夜攔查驚見消音黑槍！嘉義警「神預感」

南科奇美醫院施工驚見史前遺留啟動搶救發掘守護文化資產

暖心企業捐贈1600副太陽眼鏡守護台南消防員勤務安全

嘉義民雄幸福巴士啟用　交通部補助打造永續運輸

郭國文登記連任台南民進黨部主委賴系立委齊挺展現團結拚2026

「陳顯墓」遭盜挖檢方聲請羈押

南消一大EMS訓練升級！導入AHA新知與骨針實作強化救護戰力

媽祖進香應援！徐國勇、劉建國補給香蕉送暖

金門智慧交通只做半套？

4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山4／25、26遶境祈福

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

古林睿煬遭火腿抹消一軍

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面