中國國務院前官員籲：舉債45兆刺激經濟

▲大陸消費不振，經濟恢復緩慢。（圖／CFP）



文／中央社台北21日電

中國內需持續低迷，今年GDP成長目標岌岌可危。中國國務院發展研究中心前副主任劉世錦今天呼籲，以發行超長期特別國債為主，在一到兩年內形成不低於人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）的規模刺激經濟。

中國8月份經濟數據遜於預期，多家華爾街投行近日調降中國經濟成長預測，中國當局全年5%左右的GDP成長目標岌岌可危。

綜合證券時報、騰訊新聞等陸媒，中國宏觀經濟論壇（CMF）21日上午在北京舉行2024年第3季論壇，主題是「穩步推進新舊動能轉換下的中國宏觀經濟」。

劉世錦在論壇上提出，要落實中共20屆三中全會關於城鄉融合發展的改革舉措，應以財政政策為主，與需求側結構性改革緊密配合，產生「擴消費、穩增長、防風險」的綜合效應。

劉世錦建議，要推出一攬子刺激加改革的經濟振興方案，帶動經濟回歸擴張性增長軌道。以發行超長期特別國債為主籌措資金，在一到兩年時間內，形成不低於10兆元的經濟刺激規模。

他說，刺激計畫應重點補上基本公共服務的短處，並從兩大重點領域著手：一是大力度提升新市民在保障性住房、教育、醫療、社保、養老等方面的基本公共服務水準，短期重點是由政府收購滯銷住房，轉為保障性住房，向新市民提供。

二是加快都市圈範圍內中小城鎮建設，帶動中國的第二輪城市化浪潮，形成以城鄉融合發展為基礎的高品質可持續現代化城市體系。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴在論壇上指出，當前中國經濟運行總體表現為「供給強於需求，外需好於內需」，呈現供需強弱不平衡的態勢。他也建議加大政策力度，用好超長期國債，貨幣政策要降低資金成本，在消費領域要放寬准入，滿足中高收入群體多樣化消費需求。

中國有效需求不足的深層原因，王一鳴認為主要是三個方面：

第一是過去發展方式慣性的作用。以前「擴大投資和出口」的發展方式，遇到外部衝擊和經濟下行壓力加大時，主要採取發債、上項目，透過擴大投資、擴大產能來拉動經濟增長。這種模式在基礎設施和生產能力存在比較大缺口的情況下有效，但是隨著基礎設施投資空間收窄，地方政府積累的債務壓力不斷增大，投資邊際效益遞減，這種模式對擴大內需的效能也在逐漸地降低。直到今天，大家還是會想到增發國債，搞建設專案，這種模式慣性還存在。

第二是房地產市場的深度調整帶來的需求收縮效應。2010年，中國房地產峰值時銷售額高達18.2兆元，到去年11.6兆元，有6.6兆元的需求缺口，今年前8個月下降23.6%，按這個來推算，全年銷售額可能只有9兆元。雖然新興產業，諸如新能源汽車、鋰電池、太陽能、設備增長很強勁，但新動能轉換過程中，短期內很難有效抵補房市形成的缺口。

第三是資產負債表受損影響了消費和投資預期。疫情衝擊加上房地產價格的下降，帶來的資產減損，對居民部門資產負債表有比較明顯的收縮效應，再加上股市效應，影響居民財產性收入，這對居民的消費行為都會帶來很大的影響，消費更趨謹慎，儲蓄動機增強；其他部門，比如企業負債水準居於高位，投資能力和意願也會受到影響；地方政府資產端，財產和土地出讓收入下降，償債壓力增大，再加上化債這些因素也會拖累投資，特別是基建投資。

王一鳴說，當前短期仍然需要加大宏觀政策力度，要推動供需的再平衡；中長期，要依靠改革開放來釋放經濟增長潛力。