▲「默野森林」負責人楊昆樺（左）感謝青年局肯定。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局16日於平鎮區「默野森林」咖啡廳，舉辦「青年公共參與場域支持計畫」啟動說明，也是該局今年推出的場域支持計畫第一站，期鼓勵在地店家轉型為複合式空間，成為地方創生與青年公共參與的日常據點，透過「公私協力」擴大地方創生的社會影響力，讓永續議題走進市民生活。

青年局長侯佳齡表示，過去市府透過培力與基地系統，持續輔導青年團隊投入文化策展、食農教育、社區營造及在地產業創新等領域。今年進一步推出的「青年公共參與場域支持計畫」，將徵選至多10處示範場域，針對入選單位提供3萬元獎勵金。

▲「默野森林」咖啡廳入門處「無聊有解-問問籤」具文化創意。（圖／市府提供）

此外，青年局將製作「桃園青年交流聚點」地圖共同宣傳，協助位於民生第一線的咖啡廳、獨立書店、文創聚落或工藝據點提升話題性與能見度。青年局說明，該計畫為今年首次開辦之試辦計畫，凡於桃園市合法登記之組織、商業或公司行號，且負責人年齡介於18歲至45歲之間，皆具備申請資格。

▲桃園青年局徵選10處示範場域，公私協力打造在地創生據點。（圖／記者楊淑媛攝）

位在忠貞新村週邊的「默野森林」是計畫示範點的第一站，負責人楊昆樺表示，店內一入門處設置「無聊有解-問問籤」籤文皆是打趣、鼓勵內容，具療癒效果，店內同步展示桃園地方創生團隊的多元成果，讓更多民眾認識地方創生。

青年局進一步說明，考量資源平衡，本年度將優先篩選資源較稀缺或尚無地創團隊發展的區域為試辦對象。計畫即日起開放線上申請，最終截止日期為115年5月31日17時，歡迎有意願參與之單位踴躍申請，共同建立地方創生展示與交流網絡，詳情可至桃園市政府青年事務局官網查詢。