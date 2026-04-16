　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園青年局徵選10處示範場域　公私協力打造在地創生據點

▲桃園徵選10處示範場域打造在地創生據點

▲「默野森林」負責人楊昆樺（左）感謝青年局肯定。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局16日於平鎮區「默野森林」咖啡廳，舉辦「青年公共參與場域支持計畫」啟動說明，也是該局今年推出的場域支持計畫第一站，期鼓勵在地店家轉型為複合式空間，成為地方創生與青年公共參與的日常據點，透過「公私協力」擴大地方創生的社會影響力，讓永續議題走進市民生活。

青年局長侯佳齡表示，過去市府透過培力與基地系統，持續輔導青年團隊投入文化策展、食農教育、社區營造及在地產業創新等領域。今年進一步推出的「青年公共參與場域支持計畫」，將徵選至多10處示範場域，針對入選單位提供3萬元獎勵金。

▲桃園徵選10處示範場域打造在地創生據點

▲「默野森林」咖啡廳入門處「無聊有解-問問籤」具文化創意。（圖／市府提供）

此外，青年局將製作「桃園青年交流聚點」地圖共同宣傳，協助位於民生第一線的咖啡廳、獨立書店、文創聚落或工藝據點提升話題性與能見度。青年局說明，該計畫為今年首次開辦之試辦計畫，凡於桃園市合法登記之組織、商業或公司行號，且負責人年齡介於18歲至45歲之間，皆具備申請資格。

▲桃園徵選10處示範場域打造在地創生據點

▲桃園青年局徵選10處示範場域，公私協力打造在地創生據點。（圖／記者楊淑媛攝）

位在忠貞新村週邊的「默野森林」是計畫示範點的第一站，負責人楊昆樺表示，店內一入門處設置「無聊有解-問問籤」籤文皆是打趣、鼓勵內容，具療癒效果，店內同步展示桃園地方創生團隊的多元成果，讓更多民眾認識地方創生。

青年局進一步說明，考量資源平衡，本年度將優先篩選資源較稀缺或尚無地創團隊發展的區域為試辦對象。計畫即日起開放線上申請，最終截止日期為115年5月31日17時，歡迎有意願參與之單位踴躍申請，共同建立地方創生展示與交流網絡，詳情可至桃園市政府青年事務局官網查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普宣布「以黎停火10天」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎世界地球日　黑松教育基金會邀桃園16校小學生提出氣候變遷解方

桃園敏盛推婚育獎勵新制　結婚補助最高20萬＋6年育兒津貼

台東40年老店回歸！「關山臭豆腐」傳6月復業　老饕喊：報復性吃爆

桃園青年局徵選10處示範場域　公私協力打造在地創生據點

基隆市政說明會信義區登場　謝國樑面對面與市民談施政

金門縣定古蹟「陳顯墓」遭盜挖　警跨海逮人檢方聲請羈押

移工返鄉途中車禍重傷　投縣府致贈慰問金盼早日康復

AI上線！南市勞工局開課教做圖卡短影音　強化公務行銷力

南消一大EMS訓練升級！導入AHA新知與骨針實作　強化救護戰力

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

迎世界地球日　黑松教育基金會邀桃園16校小學生提出氣候變遷解方

桃園敏盛推婚育獎勵新制　結婚補助最高20萬＋6年育兒津貼

台東40年老店回歸！「關山臭豆腐」傳6月復業　老饕喊：報復性吃爆

桃園青年局徵選10處示範場域　公私協力打造在地創生據點

基隆市政說明會信義區登場　謝國樑面對面與市民談施政

金門縣定古蹟「陳顯墓」遭盜挖　警跨海逮人檢方聲請羈押

移工返鄉途中車禍重傷　投縣府致贈慰問金盼早日康復

AI上線！南市勞工局開課教做圖卡短影音　強化公務行銷力

南消一大EMS訓練升級！導入AHA新知與骨針實作　強化救護戰力

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

路透：美議員致函台灣立委　「對台軍售」數周內可望拍板

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

粉紅超跑顯神蹟！夫病危插管「妻跪求媽祖」　3年後康復現身還願

楊勇緯亞錦賽摘銀進帳本季第一面獎牌　盼持續見證自己的成長

世界地球日將近　從校園到球場的永續實踐浮現新樣貌

UBA女子決賽攻蛋！文化拼2連霸王玥媞挑戰得分紀錄、北市大戰舞重返榮耀

Macbook Neo 成蘋果「最特別產品」　持續努力實踐環境守護承諾

完全沒症狀！苗栗男首篩檢「腸道藏6腫瘤」　醫：家族史風險高5倍

【垃圾車竟藏60人】以色列查獲偷渡　打開瞬間畫面驚人

地方熱門新聞

歇業半年傳好消息！關山臭豆腐6月復出

黑松教育基金會與桃園16國小　提氣候變遷解方

移工返鄉途中車禍重傷

敏盛推婚育獎勵　結婚補助20萬＋6年育兒津貼

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

「陳顯墓」遭盜挖檢方聲請羈押

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

桃園徵選10處示範場域　打造在地創生據點

基隆市政說明會信義區登場　謝國樑面對面與市民談施政

AI上線！南市勞工局開課教做圖卡短影音強化公務行銷力

苗栗張可欣當選最年輕鎮長

屏東考照一位難求　交長承諾增名額

南消一大EMS訓練升級！導入AHA新知與骨針實作強化救護戰力

汛期備戰！南消六大隊攜手安南區公所操筏演練強化防災應變力

更多熱門

相關新聞

南投推青年就業獎勵金計畫　最高領1.2萬

南投推青年就業獎勵金計畫　最高領1.2萬

為鼓勵本縣青年深耕家鄉，南投縣政府啟動「青年好投路」就業獎勵金計畫：已設籍南投、18至29歲且目前未在學的本國籍青年，自113年起於該縣設籍並於同一事業單位連續就業達3個月，即可申請6000元獎勵金，滿6個月者還可再領6000元，總獎勵最高達1萬2000元，希望全面協助青年強化職場競爭力並穩定就業。

百年藝脈再現　四湖章寶宮修復工程正式啟動

百年藝脈再現　四湖章寶宮修復工程正式啟動

螢光點亮中寮　山林音樂祭打造永續新體驗

螢光點亮中寮　山林音樂祭打造永續新體驗

老街變身旅遊熱點　土庫商圈升級搶客

老街變身旅遊熱點　土庫商圈升級搶客

林業署獎勵造林受理申請至4/30

林業署獎勵造林受理申請至4/30

關鍵字：

桃園青年地方創生公共參與複合空間獎勵金

讀者迴響

熱門新聞

川普宣布「以黎停火10天」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

害精蟲游不動！「1款飲料」是泌尿道災難　醫示警了

LINE聊天頁面改版　一票人嫌難用

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

白沙媽、張仙姑接力　失蹤婦遺體離家4km水圳被尋獲

菡生婦幼診所傳詐領健保費　停診2天

京都男童案4大疑點　前警揪繼父破綻

壯壯「低胸包不住上圍」由上往下拍！

台股飆新高　2檔ETF規模飛越千億大關

台新證爆下單錯帳17億元全吃下　金管會：逐筆釐清中

離家3年忘了關窗　地板被鳥屎淹沒畫面曝

中正大學前校長涉詐欺　被控A走上億補助

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的
白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面