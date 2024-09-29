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推動資源循環！花蓮設置智慧回收機示範站　回收便利還有回饋金

▲▼花蓮縣政府於環保局設立ECOCO智慧回收機示範站並辦理啟用記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府於環保局設立ECOCO智慧回收機示範站並辦理啟用記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動資源循環觀念，鼓勵民眾確實回收資收物，花蓮縣政府於花蓮縣環保局設立ECOCO智慧回收機示範站，日前辦理啟用記者會，邀請各位縣民朋友，一同體驗智能科技帶來的便利回收方式。

記者會活動開場由花蓮正五洲掌中劇團帶來宣導短劇，以生動活潑方式，深入淺出介紹「廢乾電池應妥善回收」以及「在生活中做好資源回收」之議題，期盼藉由戲劇媒介，讓與會人員能以幽默風趣之方式接收環保觀念，進而身體力行於日常生活中。

▲▼花蓮縣政府於環保局設立ECOCO智慧回收機示範站並辦理啟用記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

ECOCO宜可可營運長吳昌聯，現場介紹智慧回收機操作方式；象徵環保的綠蛙蛙也於現場引領實際體驗。回收機操作方式智慧便利，除了落實環保，同時可回饋購物金，體驗民眾表示實在是一舉多得，希望能讓更多機台可在花蓮各處出現。

ECOCO宜可可營運長吳昌聯表示，ECOCO智慧回收機採用科技光學辨識，運營全台最大的智慧回收系統；可回收寶特瓶、塑膠杯、鋁罐以及廢乾電池，同時提供高效的循環再生服務，進而有效減少廢資源物與資源浪費，讓再生利用率達90%以上。此次與花蓮縣政府合作期望讓資源回收成為東部居民日常生活的一部分，同時希望能引領更多企業與社區加入環境保護行列，一起共創永續花蓮。

▲▼花蓮縣政府於環保局設立ECOCO智慧回收機示範站並辦理啟用記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民眾可於使用ECOCO智慧回收機前，以手機搜尋「ECOCO 循環經濟」下載App或至Facebook粉絲頁( https://www.facebook.com/ECOCOPOINT )瞭解回收兌換獎勵等相關資訊。

▲▼花蓮縣政府於環保局設立ECOCO智慧回收機示範站並辦理啟用記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚鼓勵民眾，於生活中落實環保行動，做好垃圾分類，減少資源誤入垃圾處理流程，造成資源浪費。智慧回收機便民之處為24小時全天候提供回收服務，並可兌換購物金，且購物金兌換合作店家類型廣泛，包含量販店、便利商店、連鎖飲料店、網路購物平台等，兼具方便性與實用用性。期盼透過增加便利回收管道，引領民眾養成綠色好習慣。

▲▼花蓮縣政府於環保局設立ECOCO智慧回收機示範站並辦理啟用記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府呼籲，近年來偶有發生廢電池誤丟入垃圾車，造成起火意外，為保障安全，物品內若有乾電池或鋰電池，請先取出並把乾電池與鋰電池分開存放至不同容器內，再交由指定回收處（智慧回收機、量販店、超級市場、連鎖超商或社區村里資收站等）或清潔隊資源回收車隨車人員。透過「取出」、「存放」、「回收」三步驟，以便後續回收處理程序、促進資源永續再利用，並確保第ㄧ線清潔人員及民眾的安全，廢乾電池交付ECOCO智慧回收機，還可積點享有優惠。

花蓮縣政府積極推行聯合國17項永續發展目標（SDGs），並持續將資源循環、責任消費與生產、節能減碳等觀念，落實於縣政治理及民眾生活中。期盼環保能走入各位縣民生活中，在日常生活中實踐環境守護，提升資源循環效益，一同打造永續城鄉。

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智能資源循環智慧回收機示範站回收便利回饋金

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