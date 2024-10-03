花蓮振興券如期發放！通知單已寄出　攜帶領取可縮短時間

▲花蓮振興劵已到位，相關工作人員正進行點驗、分裝及各項準備工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮振興券將於10月12日開始發放，領取通知單已發送，請鄉親朋友記得看看家裡信箱，花蓮縣政府提醒大家，雖然領取通知單並非領取振興券的必要文件，但攜帶通知單可以加快現場發放作業速度，減少大家排隊等待的時間；如果民眾遺失通知單，也可以致電詢問所在地戶政事務所確認是否符合資格及所屬發放所。



10月1日振興券已順利運抵花蓮，儘管因颱風來襲導致停班停課，但縣府相關工作人員仍堅守崗位，進行振興券的點驗、分裝及各項準備工作，持續推進計畫進度，確保振興券能如期發放。



花蓮縣長徐榛蔚表示，振興券相關領取、使用規定已公告於縣府官方網站的振興券專區，只要是基準日113年4月3日設籍在花蓮縣的縣民、居留或定居地址在花蓮縣的外籍配偶或陸港澳籍配偶皆可以領取3,000元振興券，可以在今年10月12日至明(114)年2月28日之間，到縣內實體店家消費使用，也歡迎本縣各行各業積極踴躍提出振興券專屬的加碼優惠方案，讓花蓮民眾有更多購物的選擇，讓振興券可以加大流通速度及不斷轉手使用，擴大其加乘價值，創造倍數以上的產值，達成花蓮產業整體經濟發展的目標！



觀光處長余明勲也提醒民眾，振興券將於10月12日至18日期間發放，請家人朋友依照通知單上的資訊，攜帶應備文件前往指定發放地點領取振興券。

花蓮縣政府感謝大家的耐心與配合，相關的發放、領取、消費等資訊，可以至花蓮縣政府全球資訊網-促進經濟振興券專區，查詢相關資訊；或在上班時間撥打振興券專線：（038）222-210、（038）222-205。