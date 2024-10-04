把握長假刺激內需　陸多地政府「消費券＋優惠政策」齊出籠

▲大陸多地政府在長假期間推出消費優惠政策刺激經濟。（圖／翻攝央視網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「十一長假」期間旅遊市場火熱，多地政府趁此機會紛紛推出消費優惠政策刺激經濟，活化市場。其中，上海投入5億元（人民幣，下同）財政資金發放消費券，注入餐飲、住宿、電影等領域，浙江紹興、江蘇無錫，河南三門峽等地也推出各種消費優惠、政策補貼政策，吸引民眾消費。

《央視網》報導，10月1日，2024深圳國際汽車展覽會拉開序幕，而深圳此前推出的新一輪以舊換新補貼方案也帶動了市民逛車展、買新車的消費熱情。

深圳趁著長假期間結合車展，推出現場購車按新一輪以舊換新補貼政策，購車最高可享3萬元的補貼，加上車商或代銷機構的補貼、品牌優惠，在1日當天，車展參觀人數突破12萬人次，成交額達15億元。

上海市除購物、餐飲受到消費券刺激的影響，消費市場火熱，此外，車市也緊抓商機，浦東新區購買新車的消費者可獲得每輛3000元的額外消費補貼，同時，也可與中央或上海市的補貼政策疊加使用。

浙江紹興上虞區祭出40餘項的「促消費」活動，包括家電以舊換新、商品展銷等活動；江蘇無錫市也啓動消費惠民系列活動，以汽車、家電等消費品以舊換新為主力政策，同時，無錫市還提供適老化改造、住房消費等7類消費讓利專項政策，帶動房市買氣。