獨／World Gym再爆爭議！已賠錢解約又接欠費通知　台中男怒了

▲World Gym大甲店遭民眾投訴，已經前往賠錢終止合約，卻屢屢接到館方通知前往繳清退費。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

知名連鎖健身品牌「世界健身World Gym」再傳爭議，台中大甲一名張先生投訴，母親在多年前加入World Gym大甲分店，只待了一年就離開，但館方屢屢來電聲稱母親未解約成功，要求繳清費用，事後發現竟然是業務員收了錢，卻沒幫母親終止會籍，質疑World Gym用此養套殺方式欺騙老人家，事後被拆穿卻通通推給已離職的員工。

World Gym總公司對此回應，經公司查明，此個案乃因員工未完成會籍終止文件之登載，導致再次通知；造成會員及其家人困惑，已說明釋疑。

▲World Gym近幾年快速展店，卻屢傳消費糾紛，甚至獲得台中市法制局認證爭議最多。（圖／記者游瓊華攝）



根據法制局統計，今年從1月1日到9月4日，市府接到健身中心被申訴案件共186筆，但是世界健身的被申訴案件數就佔了將近一半、達到84件，相較於市占率第二的健身工廠，整整高出12倍，「是除了倒閉的業者以外，被申訴案件數最多的健身中心。」

張先生指控，年邁的母親約莫在2021年時加入World Gym大甲分店運動，但合約滿一年之後，2022年即因搬家未再回健身房運動，但2023年接獲健身房通知母親欠費未繳，被要求須前往解約，他與母親遂於2023年11月19日晚間前往大甲店，並支付現金近4000元辦理解約。

張先生透露，去年底解約之後，原以為一切落幕，沒想到今年8月又多次接到World Gym電話，指母親未解約、有欠費，他在電話中多次解釋已經解約但對方不接受，一氣之下遂到World Gym大甲分店與店員理論，館方才說，已經解約成功，是員工疏失。

張先生不滿，事發之後總公司將所有過錯推給業務員，指2023年業務員收了解約金4000元卻沒登錄會籍終止才會鬧烏龍，痛批「總公司不管是教育訓練、流程控管通通出問題，每次去解約都要付一萬多元，如果只有老人家自己去，可能會被話術洗腦，傻傻地繳錢，不知道有多少人受害」，質疑World Gym以此方式坑殺消費者。

台中市消保官康馨壬提醒，消費者若臨櫃解約，記得拿副本留底，如果無法取得，也最好拍照，以證明終止契約成功，或是請業者透過APP或Email方式發文件證明，且終止契約之後，消費者就不必負有繳費的義務。