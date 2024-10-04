發警報到登陸「4天4小時」史上最長　氣象署盤點山陀兒破6大紀錄

▲氣象署預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風今天(4日)清晨減弱為熱帶性低氣壓並解除警報，氣象署盤點山陀兒有6大創紀錄，包括基隆昨日雨量408毫米創歷史紀錄，也是47年來第一個登陸高雄的颱風以及第一個10月登陸高雄的颱風，還有花4天4小時登陸的警報最長紀錄、對高屏發布3次颱風強風告警以及第一個舉行3次縣市連線會議。

中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，今天清晨山陀兒減弱為熱帶性低氣壓，並解除警報，山陀兒帶來豪雨，基隆昨天日雨量408毫米，創下歷史新紀錄，1980年熱帶低壓影響的351.3毫米雨量被打破；影響期間，9月29日周日到今天上午5點，台東利嘉林道累積有1713.5毫米雨量，其次為屏東大漢山1570毫米，新北瑞芳、花蓮清水林道都有1000毫米左右的顯著降雨。颱風登陸高雄後，南部帶來強風，最大陣風出現在高雄汕尾、仁武，有15級強陣風，是非常可怕陣風，屏東琉球嶼有14級最大陣風，東吉島、蘭嶼出現12級陣風。

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▲山陀兒颱風帶來雨量統計。（圖／氣象署提供）

山陀兒颱風也創下高屏連發3次強風告警紀錄，陳怡良說明，山陀兒颱風期間發布40報颱風警報，及36次豪大雨特報，有一半為超大豪雨，北部、基隆、新北、宜蘭跟台東也發布致災強降雨國家警報。106年來颱風近中心影響區域平均風力12級、陣風14級就會發布強風告警，106年以來發布20次，這次颱風就發布3次，也是首次有強風告警服務以來，首次針對高雄發布強風告警。

路徑方面，陳怡良表示，這次也是繼1977年賽洛瑪颱風後，第二個登陸高雄的颱風，等同47年來首個登陸高雄的颱風，更是第一個10月登陸高雄的颱風。

▲山陀兒颱風創下不少歷史紀錄。（圖／氣象署提供）

山陀兒颱風移動速度緩慢，陳怡良表示，發布警報後接觸南端陸地，山陀兒在西南方海面緩慢移動滯留北轉，經歷4天4小時才從高雄小港登陸，也創下登陸前經歷時間最久警報紀錄，可見移動速度緩慢罕見。

陳怡良表示，山陀兒颱風影響時間很長，為提醒地方政府停班停課需求和提供資訊，9月30日、10月1日、2日分別舉行3次縣市政府連線會議，與地方政府溝通回答所提出問題，第一個舉行3次縣市連線會議，這個颱風不管是風和雨，都造成非常大衝擊。