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快訊／國家警報大響「4縣市豪大雨特報」　大雷雨灌2地

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲4縣市豪大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風減弱為熱帶性低氣壓，不過今天(4日)天氣仍不穩定，中央氣象署今上午11時30分針對4縣市發布豪大雨特報，其中台北市山區升級為豪雨。氣象署也對宜蘭縣、新北市發布大雷雨即時訊息，並對新北市坪林區、宜蘭縣頭城鎮、宜蘭縣礁溪鄉發布山區暴雨災防告警。

氣象署表示，低氣壓影響，天氣仍不穩定，易有短延時強降雨，今日台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區嚴防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

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此外，氣象署11時41分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括宜蘭縣、新北市，持續時間至12時45分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署也同步對宜蘭縣猴洞坑溪；新北市逮魚堀溪發布山區暴雨災防告警，警戒區域包括新北市坪林區、宜蘭縣頭城鎮、宜蘭縣礁溪鄉，持續時間至13時41分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲4縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報
影響時間：04日白天
＊豪雨：台北市山區
＊大雨：基隆北海岸、新北市山區、宜蘭縣

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