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第4天颱風假「一堆高雄人竟去上班」　全場心酸：這是現實

▲▼山陀兒颱風，高雄、街頭、景象 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄災情慘重。（圖／記者吳世龍攝）

網搜小組／劉維榛報導

山陀兒帶來強大風雨，高雄慘淹成一片，而今日高雄放第4天颱風假，但不少上班族已恢復崗位，一名網友直呼，「據我自己的觀察，今天上班的大部分都是藍領工人」，更感嘆這就是人生。文章曝光後，底下網友也無奈哀喊，「不上班沒錢拿，這是現實，只能為五斗米折腰！」

一名網友在PTT高雄板表示，他一早出門上班，「據我自己的觀察，今天上班的大部分都是藍領工人...一堆人還是出門上班了！」

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儘管今天高雄放颱風假，但還是必須賺錢生活，因此他也感嘆「這就是人生！」

底下網友秒懂回應，「我啊，五點多起床到火車站，要搭車去台南上班，結果北上火車一堆停駛，無法準時進辦公室」、「為了生活，很多人都是跟我一樣，前兩天我弟還出去送貨」、「不上班，星期一來不及發薪水啊，本來今天就要發了」、「不上班沒錢拿，這是現實，只能為五斗米折腰」、「很多人不自願去，事情根本做不完，而且放這麼多天，老實說也夠了吧」、「沒工作沒有錢賺啊」、「在醫院...今年還沒休過颱風假」。

不少網友也曝災後慘況，「高雄街頭好慘，滿目瘡痍」、「博愛路一堆樹倒」、「軍校路樹是橫躺車道，只剩另邊車道稍微能走」、「民族路近裕誠路多處路樹橫躺馬路，需繞路」、「早上看到一堆機車雷殘的，出門自己注意胎紋，不然碾到樹葉樹枝跟泥巴就容易打滑」、「路上真的很慘，像打完戰一樣」。

山陀兒暴風圈籠罩高雄達60小時，部分地區時雨量高過凱米，高雄港更測到歷史新高17級強風，由於停留時間長，加上強風豪雨，高雄災情慘重，市政府全力搶修災損。高雄市長陳其邁今（4）日受訪表示，截至上午停電戶數還有6萬7千戶、停水還有11萬戶之多，希望今天能完成主要道路搶通，3天內恢復市容。

ET快訊
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