　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「OPEN將颱風逃家」7-11店員奮力拖回！業者曝現況

▲▼颱風重襲高雄，7-11門市「OPEN將」被吹走，店員奮力拖回。（圖／翻攝自Facebook／高雄點 Kaohsiungtien）

▲颱風重襲高雄，7-11門市「OPEN將」被吹走，店員奮力拖回。（圖／翻攝自Facebook／高雄點 Kaohsiungtien）

記者林育綾／綜合報導

颱風山陀兒襲台重創南台灣，昨（3日）網友目擊高雄鳳山一間7-11門市的吉祥物「OPEN將」被狂風吹到馬路上，店員冒著風雨奮力拖回，被其他網友狂讚「太敬業！該加薪」。業者今（4日）回應，「目前門市人員均安」，後續將協助門市處理相關賠償與重建事宜。

臉書粉絲團「高雄點」在昨日曝光颱風災情，有位於高雄鳳山7-11門市的吉祥物「OPEN將」被狂風吹到馬路上不斷往前翻滾，店員發現後頂著風雨，奮力將OPEN將拖回超商。網友看了也紛紛說「「Open將逃家也不是第一次了」、「店員太敬業，還要救OPEN將」、「值得獎賞這位員工，辛苦了」。

除此之外在臉書爆料公社還有另一段影片，高雄鼓山的7-11門市，有3名店員死命頂著超商玻璃大門，沒想到下一秒強風來襲，大門直接從下方往上掀起，3人連門帶人當場往後噴飛，室內貨架、商品也瞬間四處亂飛，連天花板都被強風吹落，所幸3人看起來沒有大礙，事後都自行從天花板堆中爬出。影片一出立刻引發網友熱議，「哇塞，這根本電影情節，希望人都沒事啊」。

7-ELEVEN今日回應，「目前門市人員均安，後續將協助門市處理相關賠償與重建事宜，並提醒受災地區門市提高警覺，以確保自身安全為優先。」

ET快訊
台中4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩慘了
第4天颱風假「一堆高雄人上班」　全場心酸：這是現實
31歲台男　柬埔寨賭場墜樓亡
超商遭強風摧毀　7-11曝店員現況
快訊／安泰醫院又燃燒！　消防隊急撲滅
獨／高雄清溝天使找到了！百萬YTR儒哥家又淹　張友驊跌倒命危
獨／高雄「最美天使」找到了　短褲妹：我的手都爛了
快訊／國家警報大響　4縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「肥龍」變「飛龍」！江宏恩甩肉重生　熬夜拍戲也不怕

「OPEN將颱風逃家」7-11店員奮力拖回！業者曝現況

必勝客「副食免費送」優惠延長！有酥炸杏鮑菇、巧克力麻糬QQ球

【廣編】頂級法國香氛品牌Parfums de Marly全新香水Palatine登場　透過MBTI穿上專屬香水時尚

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

「肥龍」變「飛龍」！江宏恩甩肉重生　熬夜拍戲也不怕

「OPEN將颱風逃家」7-11店員奮力拖回！業者曝現況

必勝客「副食免費送」優惠延長！有酥炸杏鮑菇、巧克力麻糬QQ球

【廣編】頂級法國香氛品牌Parfums de Marly全新香水Palatine登場　透過MBTI穿上專屬香水時尚

藍白封殺總預算「2藍委未投票」　綠委曝考量：選區壓力越來越大

山陀兒釀桃市9921戶停電　台電全力搶修今上午完成100%復電

大谷翔平隊內賽吞K　參與訓練後團隊聚餐觀看外卡賽

全紅嬋銅像被罵翻！全身上下「只有痣最像」肚臍眼穿透泳衣

新北瑞芳預防性撤離居民安置　侯友宜視察關懷收容情形

基隆新豐街土石坍方道路中斷　客運2088A路線調整

入選《時代》雜誌次世代百大人物　黃捷：殊榮獻給重視民主的台灣人

割頸國三生「乾哥乾妹」判刑9年、8年　有滅證逃亡之虞...延押2月

文大教職員「95%認校長不適任」　教團揭7原因：失望是長期累積

和解飯因颱風延期　賴士葆質疑：今天大家都在立法院為何不談？

消費熱門新聞

「OPEN將颱風逃家」業者曝現況

咖啡雙冠軍淬鍊　趕上班也要喝

麥當勞「香芋派」限時42天回歸

牛肉堡驚現「滿滿不明黑色物」！麥當勞回應

「肥龍」變「飛龍」！江宏恩甩肉重生　熬夜拍戲也不怕

限1天！全家咖啡「買3送3」手刀搶

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

月銷4千萬包威德益生菌史上最殺

必勝客人氣副食免費送優惠延長！

外食族選擇困難！超商秋季鮮食新品一次看

超商咖啡今起限時5天「買2送2」

必勝客推出「MLB球場比薩」

漢堡王最新「超殺優惠券」出爐！

7-11雪淋霜買1送1！泰奶霜淇淋升級回歸

更多熱門

相關新聞

快訊／國家警報大響「4縣市豪大雨特報」　大雷雨灌2地

快訊／國家警報大響「4縣市豪大雨特報」　大雷雨灌2地

山陀兒颱風減弱為熱帶性低氣壓，不過今天(4日)天氣仍不穩定，中央氣象署今上午11時30分針對4縣市發布豪大雨特報，其中台北市山區升級為豪雨。氣象署也對宜蘭縣、新北市發布大雷雨即時訊息，並對新北市坪林區、宜蘭縣頭城鎮、宜蘭縣礁溪鄉發布山區暴雨災防告警。

颱風天窩在小套房「怎熬過去？」　網曝關鍵

颱風天窩在小套房「怎熬過去？」　網曝關鍵

台東豪雨！阿爆家族群組「道路慘狀」

台東豪雨！阿爆家族群組「道路慘狀」

90公斤鐵板狂飛　彰化恐怖畫面曝光

90公斤鐵板狂飛　彰化恐怖畫面曝光

發警報到登陸「4天4小時」史上最長　氣象署盤點山陀兒破6大紀錄

發警報到登陸「4天4小時」史上最長　氣象署盤點山陀兒破6大紀錄

關鍵字：

open將7-11山陀兒颱風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

柯以柔迎45歲合照男友　曝生日驚喜：是一直想要的

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

E奶通靈少女「飄哥」竟擁有宮廟

山陀兒減弱　氣象署解除海陸颱風警報

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

張友驊「跌倒命危」　吳興街影像曝光

小7店員「肉身擋玻璃門」住戶嚇壞

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面