「OPEN將颱風逃家」7-11店員奮力拖回！業者曝現況

▲颱風重襲高雄，7-11門市「OPEN將」被吹走，店員奮力拖回。（圖／翻攝自Facebook／高雄點 Kaohsiungtien）

記者林育綾／綜合報導

颱風山陀兒襲台重創南台灣，昨（3日）網友目擊高雄鳳山一間7-11門市的吉祥物「OPEN將」被狂風吹到馬路上，店員冒著風雨奮力拖回，被其他網友狂讚「太敬業！該加薪」。業者今（4日）回應，「目前門市人員均安」，後續將協助門市處理相關賠償與重建事宜。

臉書粉絲團「高雄點」在昨日曝光颱風災情，有位於高雄鳳山7-11門市的吉祥物「OPEN將」被狂風吹到馬路上不斷往前翻滾，店員發現後頂著風雨，奮力將OPEN將拖回超商。網友看了也紛紛說「「Open將逃家也不是第一次了」、「店員太敬業，還要救OPEN將」、「值得獎賞這位員工，辛苦了」。

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除此之外在臉書爆料公社還有另一段影片，高雄鼓山的7-11門市，有3名店員死命頂著超商玻璃大門，沒想到下一秒強風來襲，大門直接從下方往上掀起，3人連門帶人當場往後噴飛，室內貨架、商品也瞬間四處亂飛，連天花板都被強風吹落，所幸3人看起來沒有大礙，事後都自行從天花板堆中爬出。影片一出立刻引發網友熱議，「哇塞，這根本電影情節，希望人都沒事啊」。

7-ELEVEN今日回應，「目前門市人員均安，後續將協助門市處理相關賠償與重建事宜，並提醒受災地區門市提高警覺，以確保自身安全為優先。」