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快訊／文化大學宣布明天改遠距上課　校方：請學生勿到校

生活中心／台北報導

山陀兒颱風持續影響台灣，雖然台北市已宣布明天正常上班上課，但校區位於陽明山的文化大學今晚緊急公告，表示考量學生上下課安全， 明天（4日）校本部採遠距線上上課，請學生勿到校。

▲▼文化大學校園今出現明顯風雨。（圖／翻攝文化大學官網校園即景）

▲文化大學宣布明天改採遠距上課。（資料照／翻攝文化大學官網校園即景）

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文化大學公告，受山陀兒颱風影響，經專業判斷，明日文化大學所處地區出現9級強陣風，平均風力6級以上機會很大，已達學校線上上課標準。經颱風應變小組討論，決議10月4日同仁正常上班、但採線上上課方式。

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