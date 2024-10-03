瑞芳累積降雨量居冠！台2線大淹水單向通行　亮藍保時捷淪泡水車

記者郭世賢、黃資真／新北報導

山陀兒颱風侵襲台灣，其中新北市的瑞芳區累積降雨量為全國之冠，12小時累積雨量達到338.5毫米，位於濱海公路台2線93.7公里也出現嚴重淹水，卻有1輛藍色保時捷險些滅頂，所幸車主即時逃出。

▲濱海公路台2線93.7公里1輛保時捷險些滅頂。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



位於台2線93.7公里處，較低窪的路段出現積水，目前僅開放單線通車，現場卻有1輛顯眼的藍色保時捷泡在水裡，已淹到車身一半的高度，相當驚險，所幸車主已順利逃出，但看著泡水的愛車恐怕十分心疼。