颱風攪局！彰化2鄉鎮定點收垃圾　重陽禮金延後發放

▲鹿港鎮公所今天定點收垃圾。（資料圖／翻攝自鹿港鎮清潔隊）

記者唐詠絮／彰化報導

受到山陀兒颱風來襲影響，彰化縣今(2日)停止上班上課，停止清運垃圾，鹿港鎮與和美鎮清潔隊，維持垃圾定點清運正常收運，鹿港鎮長許志宏提醒民眾，為防淹水，有沙包需求的鄉親，每戶可領取10包，而花壇鄉原定今日領取重陽節禮金，也延後至7日領取。

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▲鹿港鎮公所今天定點收垃圾。（圖／翻攝自鹿港鎮長臉書）

山陀兒颱風來襲，彰化縣政府開設一級防災應變中心，目前沿海風勢漸漸增強，員林市清潔隊雖然今天停止線路及定點收垃圾，但也跟著上班待命，僅有鹿港鎮及和美鎮維持定點收垃圾。

去年海葵颱風來襲時，彰化市清潔隊停止清運垃圾1天，未料三民路兒童公園前堆成一座垃圾山，公所依廢棄物清理法將丟垃圾的150人開罰1200元，今天雖然對外停止清運1天，清潔隊在臉書重申市民垃圾千萬不要亂丟，否則一定會開罰。

▲鹿港鎮公所發送沙包。（圖／鹿港鎮公所提供）

除此之外，花壇鄉原定今天要發放重陽節禮金，改於10月7日下午1點40分至4點20分發放，發放地點為金墩村金墩社區活動中心、長春村長春社區活動中心領取。

鹿港鎮長許志宏提醒民眾，有沙包需求的鄉親，每戶可領取10包，可向工程隊索取，戶外有招牌、圍籬、鷹架、盆栽等物建議加固或妥善放置，避免強風驟襲意外。

▲彰化市清潔隊暫停開放。（圖／翻攝自彰化市清潔隊）