「想射裡面」人妻偷吃工程師懷孕　他嚇到吃手手：應該不是我的

▲彰化1名工程師偷吃人妻同事，遭人夫提告求償100萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）



記者吳佩蓁／彰化報導

彰化一名人妻外遇工程師楊男，2人偷偷交往1年，發生多次性關係，直到某日丈夫查看妻子手機時發現2人鹹濕對話，內容包括「我很想跟你做」、「那要讓我射裡面嗎」、「你想讓我懷孕？」，他才驚覺被戴綠帽憤而離婚，並對楊男提告求償100萬元。彰化地院審理後，判決楊男應賠償35萬元，可上訴。

判決指出，人妻2014年結婚，今年3月28日離婚，丈夫主張妻子在婚姻存續期間與同事楊男外遇1年，並提出2人偷情對話紀錄，包括妻子傳訊給楊「抱抱嘛」、「我想你」、「我是很想跟你做」、「你想讓我懷孕歐？」楊男則回應「那要讓我射裡面嗎」、「想比他做更多」。

2023年3月30日人妻發現自己懷孕後，傳訊給楊男「有事找你」、「我確定懷孕了」，楊男驚慌失措回傳「嚇到吃手手」貼圖、「靠...」、「有再驗一次？」今年初2人又再提起當時懷孕一事，楊男則回應「上次跟妳做，我很確定我是拔出來後...」、「然後那時是1/31」、「到今天兩週了」、「應該不是我的」。

法官勘驗相關對話紀錄，認定人妻與楊男2023年3月間起至2024年3月間止，有維持男女朋友關係及發生性行為，審酌雙方身分、地位、經濟狀況，判決楊男應賠償35萬元，全案仍可上訴。